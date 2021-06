A punto de marcar la clave para reiniciar los conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el cantante Gilberto Santa Rosa recibe la noticia de ser uno de los artistas que cargará este año con el premio especial “Lifetime Achievement” durante la semana de celebración de los próximos Latin Grammy.

“Estamos encantados de reconocer a este notable grupo de artistas legendarios, que siguen siendo muy activos, con los premios Lifetime Achievement and Trustees Awards de este año”, expresó Gabriel Abaroa Jr., presidente-CEO de la Academia Latina de la Grabación. “Sus logros sobresalientes han creado un legado atemporal dentro del mundo de la música latina y más allá, y esperamos honrar y celebrar a cada uno de ellos durante la Semana del Latin GRAMMY cuando regresemos a Las Vegas este noviembre con nuestra comunidad resiliente de amantes de la música latina“, puntualizó el ejecutivo.

El salsero hizo una pausa en los preparativos para el concierto de este sábado para reacciones a este homenaje:

“Sumamente agradecido de este importante reconocimiento que me hace la Academia Latina de la Grabación. El Premio a la Excelencia Musical es un gran honor que me conceden y me honra aún más el ver mi nombre al lado de esas leyendas de nuestra música hispanoamericana que tanto han brillado y continúan dando lustre. Estoy muy emocionado con la distinción y orgulloso de la carrera que he podido desarrollar a través de estos años. ¡Muchas felicidades a mis colegas y que viva la música!”.

“El Caballero de la Salsa” recibirá el galardón, al igual que otras estrellas latinas destacadas en distintos estilos musicales. Son estos: Martinho da Vila, Emmanuel, Sheila E. y Pete Escovedo, Fito Páez, Milly Quezada y Joaquín Sabina. Otros puertorriqueños que han recibido este galardón son Ednita Nazario, Andy Montañez, José Feliciano y Lucecita Benítez.

El premio Lifetime Achievement Award se otorga a los artistas que han realizado contribuciones creativas de gran importancia a la música latina y sus comunidades.

La entrega de este honor se dará en una ceremonia privada el 17 de noviembre en el hotel Four Seasons en la ciudad de Las Vegas. Mientras, la 22 ceremonia de los Latin Grammy se transmitirá en vivo por Univisión desde el MGM Grand Garden Arena el 18 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m.