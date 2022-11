Gilberto Santa Rosa había comenzado a calentar el ensayo en la noche del lunes, cuando de pronto Vico C, llegó, saludó, pidió un atril, y comenzó la fiesta, la rumba, el masacote salsero que este miércoles se quedará con la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce en celebración del “milagro” que se manifiesta en el cantante Ismael Miranda.

No es la primera vez que Gilbertito y Vico C se unen para hacer música. En el 2005 se juntaron para grabar el tema “Lo grande que es perdonar”, incluido en el séptimo álbum del rapero, “Desahogo”. Después de ese dúo, han unidos sus respectivos talentos en otras ocasiones, pero la que los ocupa esta semana los conmueve, los une de corazón.

Ambos son admiradores de Ismael Miranda en su calidad artística como humana.

Los artistas afinaban detalles de la presentación de este miércoles en el CBA de Santuce. ( Alexis Cedeño )

“Ismael Miranda es uno de estos individuos que veo que es como un Lebron (James) en el baloncesto, que tienen todo”, expresó el rapero al verbalizar su admiración por el siempre llamado “Niño Bonito de la Salsa”.

La relación de “El Caballero de la Salsa” con su colega en el género trascendió hace tiempo a una hermandad.

“Ismael Miranda es el hermano mayor de todos nosotros”, dijo. “Ismael es un tipo que te conoce hoy y mañana te trata como si te hubiera conocido la vida entera”.

Desde ese respeto es que volverán a unirse en un escenario para cantar y sonear juntos en lo que se perfila como una gran fiesta -única-, en la que también participarán Víctor Manuelle, Tito Nieves, Tony Vega, Álex D’Castro, Chucho Avellanet, Danny Rivera, Andy Montañez y José Alberto “El Canario”. La cantante India se excusó debido a que se encuentra “indispuesta de salud”, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Además de Vico C y Gilberto, en esta celebración estarán Víctor Manuelle, Carlos García, Tony Vega y Alex D'Castro. ( Alexis Cedeño )

“Ismael Miranda es uno de estos individuos a quien uno puede llamarle the embodiment (encarnación) de la salsa: la voz, el timbre de voz, la forma de usar la voz, los soneos, la historia, el delivery... “, destacó el intérprete de “Bomba para afincar”.

Conjuntamente cuando empecé a ser rapero, empecé a ser salsero también. Me pasaba yendo a las tiendas donde vendían discos, nada más que para aprender de los créditos, porque no tenía los chavos para comprarlos, y empecé poco a poco a coleccionar. Yo soy salsero de la mata” - Vico C, rapero y compositor

Gilbertito, además de disfrutarse la química natural que tiene con Vico C, valoró su interés en ser parte del concierto, originado por una idea de Luis López Luna, según mencionó el salsero.

“Pensamos que era un buen momento para celebrar el milagro de Ismael, porque Ismael es un milagro”, destacó Gilbertito. “Su condición fue bien seria y hay un gran por ciento de gente que no puede recuperarse como lo está haciendo Ismael, entonces queremos celebrar eso y quisimos saludarlo y yo nada más tuve que agarrar el teléfono y ya está todo el mundo aquí”.

Miranda presentó unos mareos el 22 de enero de 2021, que más tarde llevaron a un diagnóstico de un derrame cerebral. Debido a la emergencia, fue intervenido por complicaciones en el cerebelo.

“Agraciadamente no perdió sus funciones motoras. Ismael está todos los días mejorando. Ya canta su poquito, puede hablar, ya empezó a ser Ismael”, compartió Gilbertito.

El hilo de todo esto se llama Ismael Miranda, por su calidad de artista y de compañero, siendo él una estrella como es, nunca hizo diferencia con nosotros” - Gilberto Santa Rosa, cantante

Musicalmente este encuentro de voces salseras será un recorrido por el repertorio clásico de Ismael “con diferentes matices”, anticipó Gilbertito. “Por ejemplo, las cosas que él escribió, porque él tiene una carrera de compositor también. Va a haber un poco de su faceta de cristiano, donde él grabó una serie de canciones de música sacra y sorpresas... Lo mejor que tiene es que suena tan bien y todo queda tan bien, por el amor”.

Para Vico C esta participación será la realización de una ilusión. A él le corresponde un tema incluido en la película “Our Latin Thing”, grabada por Fania All Stars, en 1972.

“Me siento hasta raro y bien emocionado porque esa película desde chamaquito la vengo viendo y siempre, cada escena, como me gusta la historia también, juego mucho y trato de imaginarme cómo estaban los alrededores, la gente bailando y me transporta; entonces, verme ahora cantando esa canción de arriba abajo, es más o menos cumplir una fantasía de convertirme en el Ismael de la escalerita en Nueva York y jugar con eso”, manifestó Vico C con auténtica emoción. “De Ismael, entre otras cosas, esta es una de las joyas que tengo de este señor, aparte de que es pana”.

Los boletos para este saludo a Ismael Miranda están a la venta en Ticket Center y en la boletería de Bellas Artes.