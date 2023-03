En 1996, el percusionista Giovanni Hidalgo recibió un privilegio que muy pocos tuvieron: el fenecido ícono de la música latina Tito Puente le dio “luz verde” para que este le realizará un tributo musical.

“Cuando estaba con Tito Puente en el Golden Latin Jazz Stars en el 1996, le pregunté si él me daba luz verde para hacerle un tributo, pero no cualquier tributo. Era con sus composiciones y yo escogería los números. Me dijo que sí. Es un honor”, relató hoy el percusionista, que luego de 27 años, al fin, pudo materializar el compromiso que tenía con Puente, a quien describe como un “gran padre” en su vida tanto personal como profesionalmente.

PUBLICIDAD

Hidalgo presentó esta tarde en su patria la primera producción discográfica de “Tribute to The King”, en honor al “Rey del Timbal”, que este año conmemora el centenario de su natalicio, el próximo 20 de abril. Hidalgo se dispone en el futuro a lanzar dos volúmenes más para completar una trilogía.

Con ello dijo que se sentiría “realizado al poder cumplir con el pendiente que le dije a Tito que tenía antes de morir”.

En conferencia de prensa, Hidalgo detalló cómo desarrolló una estrecha amistad con Puente desde que lo conoció siendo un niño de 10 años hasta tener el honor de trabajar con él en documentales, conciertos y producciones discográficas, entre otros proyectos.

El virtuoso Hidalgo precisó que creció siendo una fanático y admirador de la música del músico, quien grabó más de 120 producciones discográficas, convirtiéndose en una de las figuras más grandes en la industria latina. Hildalgo tuvo la oportunidad de confirmarle al maestro del timbal antes de su muerte en el 2000 que haría un disco en su honor. Según contó no fue hasta el 2015 que grabó tres composiciones, pero las dejó guardadas hasta encontrar la voluntad de productores y músicos que le ayudaran a encaminar el proyecto. Contó que una vez contactó al productor ejecutivo Yamil Joglar, se motivó a sacar las grabaciones que había hecho y continuar con el proyecto.

Comenzó a llamar a algunos de los músicos que trabajaron con Puente, como Cita Rodríguez, Johnny “Dandy” Rodríguez, Joe Madera, Anthony Carrillo, David Rosado Cuba, entre otros. “En dos días grabamos el disco live, porque me gusta esa interacción. Recuerdo que en el estudio paramos un momento y dije, ‘papá, el viejo está aquí'. Esto es algo bien espiritual, así lo siento siempre. Él sigue aquí”, narró el percusionista al contar cada vivencia con una sonrisa.

PUBLICIDAD

En el álbum, Hidalgo recorre diferentes ritmos afrocaribeños con las piezas: “4 Beat Cha Cha”, “Cuyi”, “Mambo Zooka”, “Traigo el Coco Seco”, “Aguanile”, “Caonao”, “Rezo a Yemayá”, “Yimbaraco”, “Havana After Dark” y “O Che Ché”. En la producción, disponible en todas las plataformas digitales, Hidalgo, de 59 años, demuestra su increíble dominio tanto en los timbales como en las congas. Además, dedicó un solo especial para Puente titulado: “Timbales For Tito”.

“Tito fue mi papá. En las giras si íbamos al hotel yo siempre me quedaba pendiente a sus cosas, a cuidarlo y protegerlo. Siempre estaba pendiente. Por alguna razón con él y otros músicos establecía una relación bien personal”, subrayó el músico, que por su condición de diabetes le amputaron unos dedos de las manos.

El concierto en su patria

Hidalgo anunció que para celebrar los 100 años del natalicio de Tito Puente realizará un “magno concierto” el 22 de abril a las 8:30 p.m. en el Anfiteatro Tito Puente. El percusionista está entusiasmado con presentar en vivo el disco tributo.

El espectáculo contará con algunos de los músicos que participaron en el disco, a los que se unirán Humberto Ramírez, Ramón Vázquez, Richard Trinidad, José “Furito” Ríos, Toñito Vázquez, Reynaldo Jorge, entre otros.

“Será una noche espiritual y grande para honrar a la leyenda de la música afrocaribeña, Ernesto Antonio Puente, conocido como Tito Puente”, concluyó, no sin antes mencionar que el concierto en Puerto Rico será el inicio de una gira en Estados Unidos y otros países.

Los boletos están a la venta en www.prticket.com