Con décadas de trayectoria en la música tropical, Giro López presenta “En cambio no”, una versión en salsa del éxito de Laura Pausini que marca el inicio de la propuesta musical de su próximo álbum.

La producción, a cargo de Jay Lugo, combina la esencia romántica y salsera de los 90 con elementos contemporáneos para darle nueva vida al tema.

“Quería que esta canción tuviera ese sabor que nos transporta a una época que muchos llevamos en la memoria, pero sin quedarnos en el pasado. ‘En cambio no’ conserva la esencia de la salsa romántica de los 90, pero con una producción que la lleva al sonido de hoy. La música es medicina, es algo que te trae como paz, tranquilidad y te saca del entorno diario. Eso es lo que quiero provocar con este proyecto: nostalgia, emoción y ganas de volver a disfrutar de la salsa”, expresó Giro López.

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El nuevo tema conserva la esencia emotiva de la versión original de Pausini y la lleva a un terreno salsero que busca despertar la nostalgia por una época en la que las grandes baladas formaron parte de la banda sonora de toda una generación. El tema forma parte de un álbum concebido como un homenaje a grandes compositores e intérpretes de las décadas de los 80 y 90, para el cual se seleccionaron canciones que alcanzaron éxito internacional, que no hubieran sido grabadas previamente por otros colegas salseros y que pudieran adaptarse a la línea musical y vocal de Giro.

La trayectoria de Giro López comenzó en la década de los 80 como integrante de Los Chicos, agrupación puertorriqueña con la que participó en cuatro producciones y alcanzó exposición en mercados de América Latina, incluido Brasil. Más adelante dio el salto como solista en el género de la salsa, etapa en la que alcanzó reconocimiento con temas como “Amor lunático”, “El pasajero”, “Si tú supieras”, “Mi forma de sentir”, “Siénteme” y “Me enamoré”. Dos de sus éxitos, “Si tú supieras” y “Mi forma de sentir”, llegaron al primer lugar de las listas de música tropical de Billboard. En 2002, su álbum “Mi nostalgia” recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa.

A lo largo de su carrera, Giro ha colaborado con algunas de las figuras más reconocidas de la música tropical, entre ellas Marc Anthony, Rubén Blades, Luis Enrique, Willie Colón, Frankie Ruiz, Rey Ruiz, Eddie Santiago, Gilberto Santa Rosa, Tito Rojas y Víctor Manuelle. Su trayectoria también lo ha llevado a presentarse en importantes mercados de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y el Caribe, consolidando una carrera que se extiende por varias décadas dentro de la música tropical.

“En cambio no” ya está disponible en audio a través de las principales plataformas digitales, acompañado de un video musical filmado en República Dominicana.