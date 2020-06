La palabra retiro queda engavetada para la cantante Gisselle tras acaparar las redes sociales con un nuevo merengue que, lejos de pretender glorificar a un hombre bueno para nada, es un reconocimiento de la mujer a un amor que no merecía.

Te amo idiota es el tema que trae de vuelta a la intérprete a la escena musical, aunque no estuvo completamente ausente. El año pasado se mantuvo activa realizando presentaciones públicas y privadas. Pero en esta nueva vuelta a la música a nivel de grabación, su amigo y colega Manny Manuel se lleva una parte del crédito al convencerla de que era un tema propio para ella.

“Me dice, ‘tienes que grabar un día esta canción, porque a nadie más le va a quedar, es bien atrevida, tú eres la osada’, y cuando la escuché, quedé loca”, compartió.

El tema es la versión merengue de la letra escrita por la cantautora Raquel Sofía, con un arreglo de Richard Marcell. Lo que está acaparando la atención es el vídeo que estrenó esta mañana en las plataformas digitales con una amplia participación de figuras femeninas destacadas en distintos ámbitos, entre ellas la comisionada residente en Washington, Jennifer González.

“¿Qué mujer no ha amado a un idiota? A lo mejor en ese momento no lo veía como un idiota, pero después que sale de su vida, dices, ‘pero qué me pasó a mí’, y eso también puede ser relativo, porque es una percepción muy personal. Pero creo que todas las mujeres en un momento dado podemos decir, ‘Diablo, pero es que ese tipo era tan idiota’ ”, expuso la artista del nuevo sencillo.

Los idiotas son como el Covid, que están en todos lados. Te tienes que tropezar con uno en algún momento, te gusta, te enamoras y al final te das cuenta y dices, ¿qué me pasó que amo a esta idiota?" -Gisselle, cantante

Gisselle entró al estudio de grabación previo la declaración de la pandemia por COVID-19 y pudo lograrlo, no así el vídeo y las fotos de promoción.

Buscando opciones con su nuevo manejador, Luisín Martí, decidió lanzarlo con un vídeo “casero”, según la idea de su esposo Miguel “Mickey” Negrón. La dirección creativa fue de Tito Mamery.

De esa forma obtuvo una respuesta inmediata de Gricel Mamery, Yolandita Monge, Giselle Blondet, Alexandra Fuentes, Joyce Giraud, Angelique Burgos, Norwill Fragoso, Daniela Droz, Lizmarie Quintana, Ivana Fred, India, Milly Quezada, Tita Guerrero, Gil López, Ivonne Orsini, Karla Monroig, Yizette Cifredo y Brenda Ivelisse Rivera, para acompañarla cantando en el vídeo.

“Lo único que les dije a las chicas fue, ‘queremos enviar un mensaje de alegría, de que a pesar de que estamos en nuestras casas, estamos tratando de pasarla lo mejor posible, diviértanse, pónganse creativas, porque lo que queremos es olvidarnos de la temática y que se vea alegre, se vea jocoso’, y funcionó, porque lo que se proyecta en el vídeo es eso”.

“Jennifer es sandunguera”

La cantante reconoció que la participación de Jennifer González es lo que más sorprendió a la gente.

“Eso nadie lo supera y, qué bueno, porque en realidad sé que todo el mundo esperaba a cualquiera de mis compañeras menos a ella, así que el factor sorpresa funcionó”, dijo.

“Jennifer es sandunguera. Le encanta el merengue, le encanta la música, ella es bien alegre. No tengo una amistad con Jennifer; sí la conozco y compartimos peluquero en un momento dado y coincidimos en el beauty, pero me tomé el atrevimiento y estoy feliz, y agradecidísima de ella y de todas, porque a todas las que llamé, a la gran mayoría, inmediatamente me confirmaron y se montaron en el barco y en este invento, y quedó hasta mejor de lo que esperábamos”.

Gisselle ahora divide su tiempo entre lo artístico y lo empresarial. Su tienda de ropa femenina EtBandida, en Caguas, continúa dejándole buenos resultados en ventas, por lo que pronto anunciará “otro invento” para continuar creciendo en esa faceta.

Igualmente, espera que una vez se reactiven las actividades artísticas regresar al teatro con una obra que está escribiendo para actuarla junto con su amiga, la presentadora Angelique Burgos “Burbu”.