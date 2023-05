La cantante Gisselle presenta su nuevo tema “Solo se vive una vez”, en el que inyecta toda su energía y entrega a los ritmos que la han identificado durante toda su trayectoria.

Este nuevo sencillo, compuesto por “Mucho Manolo” y producido por Robert Cora y Dave Laureano, llega con un video musical grabado en tres locaciones diferentes y que fue producido por Fabery Films.

La Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa, el Hotel Don Rafa en Miramar, y El Museo al Revés fueron los escenarios perfectos para que la intérprete realizará la grabación del video del tema, que atraerá a sus fanáticos con su pegajoso ritmo tropical y una lírica moderna que, a su vez, inspira al oyente con su mensaje motivacional.

“No hay que llorar para qué?, goza con lo que tú tengas, solo se vive una vez. ¡Vive que la vida es una!”, dice parte de la composición en una clara invitación a olvidar los problemas y vivir al máximo. La rica voz y la fuerza interpretativa de Gisselle, acompañadas de un pegajoso ritmo de trompetas y percusión, presagian el éxito de este nuevo tema musical.

“Estoy feliz y muy satisfecha con el resultado de este tema. No solo me da la oportunidad de traerle una nueva propuesta a ese público que me ha apoyado durante toda mi trayectoria, sino que lo hago con un mensaje positivo y lleno de energía. Espero que lo puedan disfrutar tanto como yo”, indicó la cantante.

El tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de mañana viernes, 26 de mayo a las 12:00 del mediodía, al igual que el video musical estará disponible en YouTube.

Y mientras la vocalista celebra la vida y la salida de este nuevo tema, se prepara, además, para su espectáculo “Entre Tacas y Canciones” que se llevará a cabo el sábado, 30 de septiembre a las 8:30 de la noche en el Coca-Cola Music Hall.

El espectáculo “Entre Tacas y Canciones” será una velada cargada de éxitos como “Esa no es mejor que yo”, “Júrame”, “Lo mío es mío”, “Quiero estar contigo”, “Dame un beso” y “A que vuelve”, entre otros tantos que mantendrán a los asistentes cantando toda la noche.

Los boletos para este espectáculo, producido por TM Entertainment, ya están a la venta a través de Ticketera.com