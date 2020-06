El concierto que reunió en un mismo escenario al cantante y percusionista Luis Enrique, al cantante y compositor Glenn Monroig, al cantante, compositor y productor Roberto Sueiro, y al compositor, productor y director musical Ángel “Cucco” Peña, “Las Vegas Experience” ya está disponible en un álbum digital y en vídeo.

Acompañados por 22 músicos virtuosos que forman parte del B.O.B. Big Band, interpretaron la música de grandes leyendas como: Frank Sinatra, Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Tony Bennett y Tom Jones, para un total de 17 temas, todos grabados en vivo.

El repertorio incluye temas como “New York, New York”, “My Way”, “Georgia in my Mind”, “Fly Me to The Moon”, “Cry Me a River”, “Don’t Worry About Me” y “Come Fly with Me”.

La grabación de audio en vivo estuvo a cargo del ingeniero Kiko Vázquez (ganador de Grammy) y la filmación recayó en Vance McLean Ball y BrokyUnion Films.

“Las Vegas Experience” está disponible en todas las plataformas digitales. En el canal de YouTube Brokys on Band están disponibles los vídeos de cada canción individualmente.