Cinco décadas en los escenarios no es tarea fácil y menos cuando la industria obliga a sus exponentes a vivir una transformación acelerada para intentar mantenerse relevantes.

Pero en su caso, Glenn Monroig aclara que manifestar su sentir y pesar de las situaciones políticas y sociales por la música ha sido algo tan natural como respirar, caminar y crecer.

El cantautor está listo ahora para enfilar sus cañones para honrar su labor y mirar al futuro deconstruyendo el pasado con “Re-evolucionado”, concierto que tendrá lugar el próximo domingo, 24 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Monroig compartió con Primera Hora sobre lo que será su próxima puesta en escena, que más alla de tomar forma por conseguir el pan del día, la idea del futuro tomó forma luego de que su publicista Tato Rossi le sorprendiera con una compilación de opiniones de diversos colegas, como el cantante Carlos Vives, quien destacó que el sanjuanero es “una de las mejores figuras que ha dado Puerto Rico”, al tiempo que resaltó que “su calidad como compositor, sus letras y su música no van a pasar de moda nunca”. Igualmente, el “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, aseguró que su música representa un “acto de valentía”.

“Generalmente, los artistas se estacionan en un género y yo he decidido que soy un comelón de la música, soy un políglota musical, produzco mis cosas, hago muchos de mis arreglos yo. He hecho desde boleros, boleros de ‘filin’, música clásica, he cantado ‘Vértigo’ con la Sinfónica, he hecho pop, he hecho salsa, he hecho rumba, he hecho un montón de música y tuve éxito con ellas”, manifestó el boricua, quien adelantó que el público podrá esperar éxitos como “Segundo a segundo”, “Pienso” , “Me dijeron”, así como otras como “No finjas”, un número que lanzó hace 41 años con el que revolucionó al integrar el rap en español a la música popular.

Monroig también aseguró que la canción no solo fue un éxito a nivel técnico, sino que el mismo se adelantó a sus tiempos al transformarse en un himno para algunas personas sentirse comodas con su orientación sexual desde 1983.

“Me dijeron que te vieron en un sitio donde hay hombres nada más, ¡qué falta de principios! Si se entera tu mamá, no saben que ella se enteró. ¿Cómo no se va a enterar? Si ella fue quien te crió y ella me dijo que has sido tú el más bueno y sano de sus hijos, que te respeta y por siempre serás suyo, que has sido tú el motivo, siempre, de su orgullo. Y hoy les pregunto: ¿de qué pecado se te acusa? Y te resiento, por no haber sido más sincero conmigo y haber tenido que enterarme por ahí”, recitó el compositor, aludiendo a un verso del conocido tema donde también levantó su grito contra el racismo y el fascismo, dos problemas sociales que se platican al tiempo que el mundo presenció la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

El cantautor adelantó que pese a que las letras originales del tema aún tengan relevancia con los retos de hoy día, “No finjas” tendrá su “makeover” al ritmo de “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars, donde atajará también asuntos como libertad de expresión, las falsas representaciones y la hipocresía del ser humano.

"Los artistas se estacionan en un género, y yo he decidido que yo soy un comelón de la música, soy un políglota musical", manifestó el también compositor, al reflexionar sobre su extensa trayectoria artística que celebrará el próximo domingo. ( alexis.cedeno )

“Ya esto está dicho en el 83, yo lo único que haré es mostrar que los patrones de conducta se alteran, los paradigmas y prototipos cambian, pero la historia sigue igual”, manifestó, adelantando que la interpretación traerá la vuelta de una estrofa final que usó en la regrabación de 1991.

“En nombre de este pueblo, hay una crítica que a los gobernantes les quisiéramos dar: préstenle menos atención a la política y más a nuestro bienestar”, destacó.

La preparación para la velada musical se da a la vez que el hijo del eterno bolerista Gilberto Monroig lanza “La bolsa o la vida”, un nuevo tema de rock -estilo power metal- que incluye el manifiesto “Lo que queda de él”, un poema que escribió en 1998, pero que le dio forma final en 2009, cuando enfrentó una situación fiscal retante que lo llevó a la quiebra y comenzó a buscar las respuestas a sus circunstancias de vida.

“Vivimos en una cultura de usura, donde el dinero trabaja por ti, tú no trabajas por el dinero. Por eso es que cada día vivimos en un mundo donde menos y menos personas tienen más de ello”, opinó el cantante sobre la canción que cuenta con un video musical animado por el artista digital Ricardo Santana, usando inteligencia artificial para perfeccionar los detalles de la producción audiovisual.

“Ese muchacho pasó trabajo generando esas imágenes bajo pedidos excepcionales porque los visuales llevan un estilo específico, y al ser inteligencia artifical, la misma tira para atrás un montón de detalles, y tienes que ser un duro para manejar eso y crear coherencia estética”, expuso Monroig, destacando que tomaron como inspiración el prólogo de “2001: A Space Odyssey” del cineasta Stanley Kubrick, en la que un par de hombres simios se encuentran con un monolito negro y terminan afrontando su primera transformación.

“Por eso es que el video termina con HAL en el monolito, que está en forma de teléfono celular, que pareciera que fue destruido porque el ser humano se rebeló, pero cuando todo el mundo se va, él vuelve y se prende, diciendo: “Yo sé que Glenn y tú me querían desconectar, but that’s something I’m afraid it will never happen”, expuso.

Los boletos para “Glenn Monroig: Re evolucionando” están disponibles en Ticketcenter, Copeppass y en la boletería del teatro.