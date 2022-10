En la casa de la pareja compuesta por la cantautora Gloria Estefan y el productor musical Emilio, el árbol de Navidad se pone en noviembre. Prolongar el tiempo para celebrar una de las temporadas preferidas del año, es prioridad para ambos y su núcleo familiar.

“Para mí (la época navideña) empieza antes del Día de Acción de Gracias. Me gusta. Es lo que festejamos en mi casa tradicionalmente. Me gusta tener el arbolito, tener todas las luces para que esté bonito y se sienta uno ya en otra atmósfera. Yo usualmente pongo el árbol en la segunda semana de noviembre, y ahí siento que estoy celebrando”, manifestó la cantante Gloria Estefan mediante videollamada desde Miami, Florida, acompañada de su hija Emily, para hablar del álbum Estefan Family Christmas. El lanzamiento digital está programado para el próximo 13 de octubre, y la de la copia física, para el 2 de diciembre.

PUBLICIDAD

En el día de Nochebuena, se celebra en grande. “Como la mayoría de los latinos, hay mucha comida, familia extendida”, sostuvo la galardonada intérprete cubana sobre la dinámica que tuvo una pausa durante los años en que se acentuó la pandemia del COVID-19. En años anteriores, el punto de encuentro era la casa de la presentadora Lily Estefan, sobrina de la también actriz cubana. “Música, definitivamente, hay. Baile, no importa que no haya una pista, que no haya nada, puede ser en un ladrillo, pero de que se baila, se baila”, dijo entre risas la también empresaria. “(Los invitados) se van normalmente pasadas las 12:00 de la noche, y también se come tarde, normalmente, porque todo el mundo está llegando, hablando, pasándola bien en familia”, añadió

El día de Navidad, la costumbre era pasarlo en la residencia de su madre, Gloria Fajardo, quien falleció en 2017. “El día 25 siempre lo hacíamos en casa de mi madre, entonces, estamos todavía buscando esa nueva tradición. Pero de todas formas, todo el mundo viene a mi casa, mis hijos, y ahora mi nieto Sasha, a abrir los regalos por la mañana de Navidad. Me pongo siempre la misma bata de fleece roja”, rememoró sobre el obsequio que hace años le regalaron sus hijos, según confesó.

Con la nueva producción discográfica, esta vez la Navidad para los Estefan comienza en octubre. “Celebra las cosas que tienen valor de verdad, lo que son los valores familiares, poder amarnos el uno al otro”, resaltó la expresó la voz de la desaparecida banda Miami Sound Machine.

PUBLICIDAD

Además de la propia Gloria Estefan, el grueso del álbum cuenta con las voces de su hija Emily y de su nieto Sasha, hijo de Nayib Estefan y Lara Coppola. El álbum, que incluye clásicos como Christmas Time Is Here, Last Christmas, I Saw Mommy Kissing Santa Claus y Please Come Home For Christmas, cuenta con 17 canciones que se dividen en tres en español y 14 en inglés. Cuatro de las composiciones son originales, Thankful y When I Miss You Most, con sus respectivas versiones en español, Doy gracias por ti y Cuando te extraño más.

La idea del álbum surgió en 2019 durante una reunión familiar el Día de Acción de Gracias.

“Comenzó con la semilla de la canción Thankful, que compusimos un estribillo para cantarle a la familia, que nos dijeran de lo que ellos estaban agradecidos. Después en el 2021 me vino la idea de hacer este disco. ‘Tenemos que grabarlo’”, recordó sobre el proyecto.

Para la artista, una de las experiencias más memorables de esta producción fue contar con la participación de Emilio Estefan para cantar con Sasha (10 años) el clásico navideño I Wish I Could Be Santa Claus, de Paul Williams, así como su versión en español, Quisiera yo ser Santa Claus, una adaptación que escribió la cantante.

“La idea vino del arreglista”, mencionó. “Y dije, ‘le voy a preguntar a ver si quiere hacerlo. A Emilio le encanta hacer cosas nuevas y los retos, no hay nada que le guste más, que los retos, y además, yo lo estaba produciendo. Me encantó el resultado. Tiene una ilusión, una belleza. Yo sabía que podía cantar, lo que pasa es que él nunca se acuerda de ninguna letra, y cantante no va a ser”, aclaró entre risas. “Pero se captó una magia muy especial en la canción con Sasha, y abuelo con un nieto es una ternura”.

PUBLICIDAD

Para Emily, escuchar a su padre cantar para este proyecto fue una dinámica interesante.

“Mi papá, primero, como todo el mundo lo ve como productor y todas las cosas que hace, como dice mi mamá y Sasha, es muy diferente estar del otro lado. De repente, tener que cantar y estar ahí”, analizó, y resaltó el valor que tuvo en ella trabajar con su madre y su sobrino en el álbum.

“Ser parte de él fue algo que yo creo que viene una vez en la vida, y eso es lo que es la magia de la música, porque pasó una vez y pudimos capturarlo. Como dijo mi mamá, la voz de Sasha cambia, el tiempo pasa, las canciones cambian, y pudimos tomar una foto de ese momento”, expuso sobre el disco que integró a las mascotas de Gloria y Emilio (Bowser, Daisy, Hamilton y Mathilda), de Emily (su gata Leona y sus perros Nova y Alula) y de Sasha (su perro Quincy).

“Nuestra familia entera está de alguna manera”, dijo Gloria Estefan. “Si no están cantando, porque no todos cantan, están participando en el disco, en el script que abre el disco. Las mascotas nuestras están en el disco. Es realmente familiar”.

La producción llega luego del lanzamiento del primer disco navideño de Gloria Estefan, Christmas Through Your Eyes (1993) y de Abriendo puertas (1995).

Emily extendió una invitación para comenzar a celebrar. “No tienes que esperar para esta temporada, como este disco, que viene en octubre. Llama a la gente que tú amas. Ve a comer con ellos. Llama a tu familia, diles ‘te quiero’. No esperes para el Día de Navidad, porque nunca sabes qué va a pasar mañana”.