El enojo invadió a la cantante mexicana Gloria Trevi cuando la pandemia le cayó encima. Le faltó la inspiración para componer, pues asegura que todo lo que salía era negativo. Quedó sumergida en lo que venía siendo para ella un “segundo encierro” cuando justamente lanzaba su décimosegundo álbum y estaba lista para los desafíos e ilusiones que trae consigo el mundo musical.

Fueron varios los enojos provocados, según cuenta, causados por esa vulnerabilidad ante la fragilidad de la vida, el cómo los gobiernos manejaron la crisis de salud pública, la alta incidencia del maltrato en la mujer que se agudizó con el encierro y aquellos que pese a estar recibiendo una lección humana, seguían discriminando por el color de piel de las personas.

PUBLICIDAD

En este, de los varios apocalipsis que dice haber vivido a lo largo de sus 54 años, sintió que ella, como ‘diosa de la noche’, se le rompieron sus alas, sueños, planes y la vida misma, como le ocurrió al resto del mundo, que se paralizó. Afirma que fue un periodo en donde los amores eternos se pusieron a prueba. Ahí fue cuando precisamente llegó a sus manos una composición de la también cantante Érika Ender, que le dio el empujón necesario para impulsarla hacia una “Isla Divina”.

“Yo no podía escribir un poema que no fuera desde el enojo, cuando Érika me manda esta canción. Al cantar ‘Demasiado frágiles’, yo suelto y comienzo a crear ‘Isla Divina’, y empiezo a poder cantar sobre la esperanza, el amor, las conquistas, recordar lo que es conquistar, lo que es dejar que te liguen o lo que es ligar, lo que es recaer en el amor. Lo que necesitaba en ese momento ya no era depresión, era alegría, esperanza. O sea, cosas que me sacaran de las ganas de morir porque tuve una enfermedad, el dolor es una enfermedad mental y entonces ahí fue que me agarré de mi chispita de luz que llevo dentro y que todos llevamos dentro, y la convertí en ‘Isla Divina’”, dijo en referencia a su nueva producción discográfica que lanza este jueves, en la que fusiona el pop latino con lo urbano, “electronic dance” y rock.

Con sencillos como “La recaída” y “Él se equivocó”, que estrenará junto con el disco, sus canciones se pasean por una “Isla Divina”, lo que para Gloria es aquel lugar en donde puede estar con el amor de su vida, estar en los brazos de sus hijos, sus mejores amigos y amigas, en donde hay mucha aventura y puede apreciar las diversas tonalidades del océano.

PUBLICIDAD

“En el mar te vas metiendo, hasta llegar a esa parte que es más oscura, donde llegas a lo profundo. Ahí sientes que está oscuro y que está frío, es donde nacen los seres con luz, donde los peces solitos se iluminan. Ese es tu interior, cuando estás así en lo más oscuro y encuentras a tu propia luz y te das cuenta de que las cosas bonitas, esas cosas que andas persiguiendo, ya las tenías, pues naciste con ellas”, manifestó.

La eterna “mujer de pelo suelto”, que se presentará el próximo 13 de agosto en concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también estuvo trabajando en lo que será una serie autobiográfica de Televisa, que muy pronto comenzará a grabarse. Según lo que ha trascendido, no será mencionada la historia con quien fue su exmanejador y sostuvo una relación, Sergio Andrade, con quien la cantante mexicana fue detenida en Brasil y llevada a prisión, como consecuencia de los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores que a él se le imputaban y de lo que años más tarde ella quedó absuelta.

“Soy una persona que no vivo en el pasado, vivo en el futuro. Lo que me gusta es el futuro, siempre saliendo para adelante. Cuando yo salí de todo ese problema, yo no hubiera podido hacer una película, no la hice. La que salió no la hice yo, pero mi vida no se puede contar en una hora 45 minutos. En una bioserie que es lo que ahorita está de moda, sí se puede contar una gran parte de la esencia de mi vida y lo estoy haciendo, no para regresar a los escenarios, que antes yo por eso no quería hablar del pasado, porque yo no quería justificarme para estar en un escenario con mi música. Así que trabajé, seguí, luché, hice música, salí adelante, me paré sobre mis dos pies y ya cuando estaba en (el disco) ‘Diosa la noche’ y viene la pandemia que a todos nos pasó, es cuando viene ese tiempo para trabajar en algo que, como está trabajado desde el amor hacia las mujeres, creo que lo que le va a llegar a mucha gente de una manera muy bonita”, explicó.

El espectáculo de dos horas y media que va a presentar en Puerto Rico, forma parte de la gira que continúa por diversas ciudades de Estados Unidos, denominada “Isla Divina World Tour”.

“Estoy muy emocionada porque en Puerto Rico siempre me han tratado de una manera maravillosa y les pienso traer algo muy espectacular. Vengo con todo, prepárense porque los voy a llevar a la Atlántida, vengo con las medusas. Es un concierto que empieza con un desahogo bien grande, hacemos una catarsis para luego convertirnos en pura alegría. Vamos a tener que llegar hasta el fondo, porque solamente de las cenizas es que uno puede resurgir como un ave fénix”, agregó la artista, quien abre el concierto con el tema “Nos volvimos locos” que hizo en colaboración con el cantante urbano puertorriqueño Guaynaa.