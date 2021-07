Unirse para trabajar en el sencillo Nos volvimos locos ha sido una de las experiencias que más han disfrutado la cantante mexicana Gloria Trevi y el exponente urbano puertorriqueño Guaynaa.

Entre risas y bromas, los artistas repasan la química que surgió como resultado de la invitación de la intérprete al rapero para formar parte de uno de sus temas.

“Empezó todo porque compongo una canción con Leonel García, de Sin Bandera, y Marcela de la Garza. Compusimos esta canción y ‘está bonita si la canto yo solita, pero si la canto con un hombre, estaría perfecta’”, recordó la intérprete a Primera Hora mediante videollamada, acompañada del boricua. “En eso estaba en Monterrey (México) y escucho (canta) ‘conocí una señora en la ciudad de Monterrey’, y dije ‘quiero cantar esta canción con ese chavo’”, reveló la artista natural de esa ciudad, quien expresó que creía que Guaynaa también lo era, antes de que él mismo le aclarara su origen boricua.

El rapero destacó la emoción de trabajar junto a la veterana artista, y su compromiso por velar que el tema tuviera toques de los años en que la vocalista cobró fama internacional.

“Me contestó la auténtica señora de la ciudad de Monterrey”, dijo entre risas. “Pienso que quedó espectacular porque logramos crear el matiz entre las dos partes, entre los dos conceptos (estilos musicales de cada uno). Quien sigue mi carrera sabe que siempre he tratado de brindar el concepto en su máxima expresión de pureza, ya sea haciendo temas urbanos, un tema social, un rap, un pop. En este caso en particular nosotros logramos fusionar la parte urbana con la grandeza de lo que fue la música pop rock en aquellos tiempos (los noventa)”.

El sencillo, cuyo vídeo musical estrena esta noche, es un anticipo de lo que será el álbum de la estrella mexicana.

“Esta canción es la punta del iceberg de todo un material musical. Antes de que termine el año voy a sacar otros sencillos y voy a sacar el álbum completo. Para mí es impresionantemente lindo empezar esto con el Guaynaa, con alguien de Puerto Rico, que es un lugar que quiero mucho”.

“Un alma pura”

El exponente urbano reveló lo que lo conquistó de la modelo e influencer venezolana Lele Pons, con quien sostiene un romance desde el año pasado.

“El corazón, yo creo que es lo más importante, especialmente en esta vida tan ajetreada que nosotros tenemos. Creo que la transparencia es bien importante no solamente en el aspecto personal, en el aspecto amoroso, sino de las amistades, de los negocios, en todo. Y creo que es un alma pura y eso es lo más que me llama la atención de ella porque al final del día nosotros cuando llegamos a nuestro ranchito, nosotros queremos tener paz, queremos tener tranquilidad y alguien que nos sume y no sirva de soporte, y definitivamente ahí tengo a mi media naranja”, expresó el artista antes de ser interrumpido abruptamente por personal de su equipo de trabajo para evitar que contestara una pregunta adicional sobre su relación amorosa.