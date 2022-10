Tres generaciones de la familia Estefan, padres, hija y nieto, han unido sus voces y talento en un álbum de canciones navideñas que la matriarca, Gloria Estefan, define como “un sueño mágico” en una entrevista con EFE.

“Estefan Family Christmas” tiene cosas únicas para la cantante, empezando porque la Navidad es “el momento mágico del año”, pero además porque su esposo, el productor Emilio Estefan, nunca había cantado en un disco y aquí lo hace y porque también suenan las voces de su hija Emily, de 27 años, y su nieto Sasha, de 10.

“Verdaderamente fue un regalo navideño. Fue una colaboración muy linda. Para mí es un sueño que te puedo decir”, afirma Gloria, quien está acompañada de Emily y Sasha durante la entrevista, realizada en la sede de las empresas Estefan en Miami Beach.

El disco contiene 17 canciones, algunas en español y otras en inglés y dos de ellas originales (Thankful y When I Miss You Most), y será lanzado en plataformas digitales el 13 de octubre y en copias físicas el 2 de diciembre a través de Sony Music Latin.

La familia como ancla

Como abuela y madre, Estefan se muestra orgullosa de lo que han hecho Sasha y Emily en este trabajo conjunto, pero cuando de verdad se entusiasma es cuando habla de su esposo.

“Cuando yo entré al grupo (Miami Sound Machine) cantaba solo un tema y se llamaba ‘Se te olvida’ y siempre se le olvidaba. Entonces yo me paraba al lado de él y le decía con mi boca la letra”, recuerda Gloria Estefan de los primeros tiempos de su carrera musical y de su relación con su esposo y padre de sus hijos.

Emilio “nunca quiso ponerse a cantar. Él hace ‘backgrounds’ y tiene ideas y las canta, pero yo sabía que tenía una voz muy bonita y creo que la magia de poder grabar con su nieto fue algo que lo inspiró y de verdad que hizo una labor espectacular”, agrega.

Abuelo y nieto cantan el clásico navideño “I Wish I Could Be Santa Claus” de Paul Williams, pero en una adaptación al español hecha por la propia Gloria llamada “Quisiera yo ser Santa Claus”.

“La letra de esa canción describe quién es Emilio. Él quisiera ser Santa Claus y regalar bondad y como dice la canción, con bondad llenar el bolso para poderlo regalar”, subraya.

Para Gloria Estefan, “la familia es todo”.

“Para mí es mi ancla. Es lo que me ha mantenido siempre con los pies bien puestos en la tierra. Es lo que más disfruto pasar el tiempo con mi familia, haciendo lo que sea tranquilo en la casa, divirtiéndonos. Para mí, la familia es número uno”, señala.

Una madraza

Al hablar de Sasha, hijo de Nayib Estefan y su esposa Lara, también rezuma amor y orgullo, y lo mismo con Emily, músico, compositora, productora, actriz y activista, que se recibió en el Berklee College of Music y escribió y lanzó su primer álbum, “Take Whatever You Want”.

Sasha, de quien Estefan dice que ya cantaba cuando era bebé, interviene en la entrevista para responder a una pregunta sobre lo que quiere ser cuando sea mayor.

“Yo quiero ser un director de películas”, subraya, pero luego dice que también le interesa la música.

En modo abuela, Estefan le dice: “no tiene que ser sólo una cosa. Pero, primero tienes que estudiar”.

La semilla de este proyecto está en el Día de Acción de Gracias de 2019 cuando la familia reunida en torno a la mesa cantó e improvisó un estribillo, del que viene el primer sencillo del álbum, “Thankful” (Agradecido), cuenta la cantante, que en 1993 grabó su primer disco navideño, “Christmas Through Your Eyes”.

Le gustó tanto la experiencia que en Thanksgiving de 2021 propuso a sus seres queridos algo “original”: un disco familiar.

“Ellos dijeron que sí, gracias a Dios, porque jamás presionaría a nadie a hacerlo y escogimos las canciones juntos. Decidimos que queríamos que fuera con un sonido de los años 50 ó 60, una época muy inocente del mundo y también con el majestuoso sonido de una orquesta grande y así fue”, subrayó.

“Trabajamos en equipo todo el tiempo y pasé los meses más felices de mi vida en el estudio, que es mi lugar de alegría, junto con mi hija y mi nieto, algo que jamás pensé que pudiera pasar”, agrega.

Emily Stefan también rebosa entusiasmo con el proyecto.

“Fue algo tan increíble. Cuando estábamos grabando pensábamos lo que podíamos hacer para ustedes ahí afuera. Y hubo regalos, cosas que no esperábamos, cosas que vinieron en el camino. Es algo muy especial que ahora podemos compartir con la gente”.

En el disco no se incluyó “Feliz Navidad”, la icónica canción bilingüe del puertorriqueño José Feliciano que tiene más de 50 años y sigue trepando a la lista de éxitos de épocas navideñas.

“Feliz Navidad le pertenece a José. Es verdad que es una canción icónica que no podíamos hacer nada distinto a lo que ya ha hecho José con esa canción espectacular”, dice Gloria Estefan.

El video tiene una estética de los 60 y cuenta con la participación especial de las mascotas de Gloria y Emilio, Bowser, Daisy, Hamilton y Mathilda, la gata Leona y sus perros Nova y Alula de Emily y el perro Quincy de Sasha.