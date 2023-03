El artista urbano Gocho reactiva su carrera como cantante con el estreno del sencillo “Solución”, junto con Funky, uno de los más respetados talentos de música inspiracional.

“El tema lo escribo como respuesta a lo que Dios ha hecho en mi vida, no solo como una solución a mis problemas temporales, sino también los eternos”, declaró el cantante y compositor. “Esta nueva etapa de mi vida me ha mostrado la genuina razón de estar en la música. Este proyecto se lo dedico al Creador que tuvo la paciencia necesaria para mostrarme el camino verdadero, transformando mi corazón y dirigiendo los dones que me entregó para sumar respuestas a este vacío que vemos hoy día”, agregó Gocho.

El cofundador de MVP Records y creador de éxitos como “Dale Don Dale”, “Ven Báilalo” y “La Tortura”, se lanzó al mayor reto de su carrera artística al producir música que impacte el corazón de la audiencia secular con un mensaje de esperanza.

“Solución” es el primer sencillo del álbum “No soy el mismo”, el cual unirá dos EP’s que le permitan una proyección de lanzamientos mensuales respaldados por impresionantes filmaciones que recrean el mensaje de las canciones.

“Somos una sociedad que nos enseñaron a celebrar el éxito, la fama, la perfección. Por eso constantemente vivimos señalando las fallas del prójimo, cancelándonos unos a otros, aparentando una felicidad que no vivimos y sintiéndonos vacíos. La solución no es mirar hacia fuera. Es mirar hacia arriba y entender que en Cristo está el verdadero amor. Solo Él es capaz de llenar nuestros vacíos. La solución es Cristo y de esto se trata el sencillo”, detalló Gocho.

El video del primer sencillo fue grabado bajo la dirección de Héctor “El Flaco” Figueroa.

“El proyecto va a generar mucha expectativa. Une artistas con una gran visibilidad secular y expresa las vivencias de muchos de manera muy íntima, pues al fin y al cabo nunca somos los mismos cuando conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo, no soy el mismo. No soy perfecto, pero Él, que es perfecto, cada día me capacita para transmitirle al mundo el amor de Dios a través de la música. Fortalecido por Cristo, sigo día a día queriendo ser su eterno aprendiz”, puntualizo Gocho.

Conjuntamente con este lanzamiento, el artista celebra su nueva etapa empresarial con la salida de su propio sello, Forgiven Music, bajo la distribución de ADA.

“La idea es crecer junto a todos los demás talentos que se pierden en una industria que demanda la música del momento. Forgiven Music viene para mostrar que el momento de Dios es perfecto”, afirmó.