El Grupo Frontera anunció su primera presentación en Puerto Rico con una parada del “Triste Pero Bien C*brón Tour” el próximo 19 de septiembre el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El concierto marcará el debut de la agrupación en la isla, llevando por primera vez su distintivo sonido norteño-cumbia a uno de los escenarios más importantes del Caribe.

La venta general de boletos comenzará este miércoles a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.

Presentada por Move Concert y Noah Assad Presents, la fecha forma parte del recorrido internacional de la gira tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Lo Que Me Falta Por Llorar”.

PUBLICIDAD

Con presentaciones ya anunciadas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, la llegada del tour a Puerto Rico abre un capítulo especial en su trayectoria, al ser su primer encuentro con el público de la isla.

El nombre del tour toma inspiración del tema que trabajaron en colaboración con Myke Towers, incluida en su más reciente proyecto, “Lo Que Me Falta Por Llorar”.

Este anuncio llega en uno de los momentos más importantes de su carrera. Grupo Frontera recibió sus primeras dos nominaciones al Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Música Mexicana” por sus EPs “Y Lo Que Viene” y “Mala Mía”, este último junto a Fuerza Regida, un reconocimiento que consolida su lugar en la escena musical a nivel global.

Su primer lanzamiento del año, “Imposible”, una colaboración con Silvestre Dangond, estrenará llegará el 12 de marzo a las 7:00 p.m.