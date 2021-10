El intercambio cultural que ha experimentado el exponente urbano Guaynaa a lo largo de su trayectoria abonó a lo que sería el matiz musical de su primer LP, La república.

Amante de la música en general, a través de la producción discográfica de 17 temas explora diversos ritmos en los que también pone a prueba su versatilidad vocal.

“Es un álbum que me representa, que me identifica en el proceso creativo en el que me encuentro”, dijo a Primera Hora mediante videollamada desde Miami, Florida. “Hay fusiones con lo urbano, pero básicamente creo que está bien distribuido entre la mayor parte de los géneros de renombre que nos identifican como hispanohablantes”, sostuvo complacido sobre la producción que estrena hoy.

“Tengo un recorrido por el mundo, por giras, por eventos, y pude absorber ese conocimiento multicultural y lo implementé en ese primer disco. Creo que me tardé dos o tres años en hacer mi primera propuesta discográfica por eso mismo, porque creía que era injusto para mí presentar una propuesta al público que no me representara”, añadió sobre el proyecto, que incluye géneros como el flamenco, la cumbia, la salsa, la balada y la música alternativa, sin dejar la esencia boricua.

“Soy puertorriqueño a mucha honra y doy mi vida por mi país. Siempre estoy pendiente a los míos. Lo más importante es nuestra bandera y dejar una huella por dondequiera que pasamos”.

El álbum cuenta con colaboraciones de Eduardo Cabra, Pouple, Los Ángeles Azules y Servando & Florentino, entre otros. El tema en promoción es Chiquitita, con El Alfa y Play-N-Skillz. “Es un tema para mantenerte activo, más de discoteca”.

Otra de las colaboraciones es con el veterano músico y cantautor Noel Schajris, para el tema Entre las nubes.

“Es un pianista virtuosísimo y un cantante espectacular. Nos conocimos e intercambiamos números”, repasó sobre la conexión que los llevó a trabajar el tema de nostalgia.

“Empecé a componer una canción dedicada a lo mucho que nosotros extrañamos a las mujeres cuando viajamos, cuando estamos en compromisos de trabajo, alguna situación que nos identificara como artistas. La escribí pensando en mi novia”, confesó Guaynaa, quien en diciembre del año pasado hizo público su romance con la cantante e influencer Lele Pons.

“Le dije, ‘Noel, pienso que esta canción se va de este concepto amoroso de pareja, y acapara algo más amplio, es más grande’, para que veas lo brutal que es escribir desde el corazón, que la canción toma un concepto distinto”, analizó complacido Jean Carlos Santiago Pérez. “Noel en el piano es un espectáculo, aparte de que es un maestro de canto y me ha ayudado un poco con los vibratos”.

Al ser abordado sobre la dinámica en su relación con la también actriz, resaltó que “lo más importante es la comunicación, pero el contacto físico es muy importante, no solamente con la pareja, sino también con los papás. Tú no sabes lo mucho que extraño a mis viejos”.

Si bien mantendrá una agenda ocupada con los planes promocionales de su nuevo álbum, la voz de Monterrey adelantó que tomará un receso en la Navidad para disfrutar del ambiente festivo de su tierra. “En diciembre cancelo (trabajos) porque la morcillita y el lechón se apoderan de la carrera del Guaynaa”.