Encuentra su norte saltando a lo desconocido. Eso aseguró el cantante Guaynaa, quien está bien puesto para seguir trazando su trayectoria musical, ahora al ritmo de la salsa boricua.

El intérprete contó a Primera Hora que se encuentra a plenitud tras el lanzamiento de “Caramelito”, su nueva canción donde inyecta “ese toquesito de bandolero” en compañía de las letras del cantautor Omar Alfanno, conocido por escribir éxitos de la música latina como “Amores como el nuestro” (Jerry Rivera), “Vivir sin ella” (Gilberto Santa Rosa), “A puro dolor” (Son by Four), “El gran varón” (Willie Colón).

“Esto es un salto a lo desconocido, cuando interpretas salsa lo haces de otra esquina, es otra disciplina, expresando otros sentimientos, y en el caso de ‘Caramelito’, que se empieza interpretar fuera de la clave, nos saca de contexto porque el reguetonero boricua siempre es muy energía masculina, esto es todo lo contrario”, expresó el artista, quien compartió que se reunió con el “Profe” -como se refiere de cariño al compositor pañameño- en un estudio de Miami para trabajar este número musical que “narra una historia que pasa en la esquina del barrio y que le da identidad y cultura a Latinoamérica”.

“Creo que es una manera de levantar la propuesta e imagen de Guaynaa, de lo que puedo ofrecer como artista, y a la misma vez ayuda a empujar la salsa en la ola que se encuentra. Esto es algo que me llena mucho”, agregó Jean Carlos Santiago Pérez, nombre de pila de la voz de temas como “Chica ideal”, “Rebota” y “Chicharrón”.

El exponente sostuvo que llegar a esta faceta se dio “en medio de una preparación” que consiste en sumergirse sin miedo al género tropical, así como tomar clases de canto privado “cuando nadie está viendo”, decisiones que tienen como fin “diseñar longevidad y una carrera bien bonita que pueda disfrutar a los 50, 60, 70, 80 y espero que a los 90 años”.

“La salsa me tomó desprevenido. Yo no tenía planes de hacer salsa, no porque no me gustara, sino porque mi enfoque estaba en otro lado. Yo andaba totalmente fuera del radar de la salsa, en un disco de cumbia, en plena preparación y lanzamiento, y de momento surgió esto”, destacó Guaynaa.

“Te diría que esto se lleva en la sangre, desde pequeño, tenemos la salsa arriba por los oídos. Es complicado, porque a nivel interpretativo a lo mejor te toca sonear y eso es otra ciencia, tienes que disparar de la baqueta. Improvisar en vivo en reguetón no es lo mismo que hacerlo en salsa y eso se pule tocando en vivo”, resaltó, manifestando que al igual que figuras como Rauw Alejandro y Bad Bunny, a quienes felicitó por sus interpretaciones de salsa en “Cosa nuestra” y “Debí tirar más fotos”, respectivamente, viene con mucho soneo.

“Yo siempre escucho mi intuición, siempre he sido un presentao, un atrevido, siempre he ido contra la corriente, siempre he ido solo; yo soy un ‘underdog’ de la industria de la música, nunca he sido el nene lindo de nadie ni me han regalado nada, todo lo que he hecho es con el sudor de mi frente, por mi voluntad y mi manera de echar pa’lante”, apuntó.

Guaynaa asegura que también llegó a un punto de su vida donde el destino le exigía diversificar y seguir “joseando” como buen puertorriqueño.

“Analizando mi niño interno, lo que quiero, llegué a una etapa donde sentí que si hago reguetón, que está chévere y lo haría toda mi vida, no iba a brillar. Tenía que buscar un espacio donde pudiera colocar mi voz de una mejor manera. No estaré diseñado para eso, pero me estoy preparando para no quedarme encajonado”, aseguró el cagüeño de 32 años.

“Caramelito” está disponible en todas las plataformas de “streaming”.