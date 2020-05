Su carrera musical le ha permitido viajar a numerosos países y fortalecer su trayectoria con colaboraciones con estrellas como Nicky Jam, Becky G y Yandel, por mencionar algunos.

También, cuenta con temas que sobrepasan millones de reproducciones en YouTube. Pero el intérprete urbano Guaynaa no encuentra espacio para la arrogancia ni viajes de ego.

La sencillez sigue marcando la personalidad de aquel muchacho que hasta hace un año y medio vendía celulares en un centro comercial en Guaynabo antes de que el éxito Rebota marcara un antes y un después en su destino artístico.

“Yo puedo tener una cadena de diamantes y un Rolex último modelo, pero no lo quiero tener porque no me sale, porque soy así”, marcó con énfasis el rapero natural de Caguas, quien celebra el lanzamiento hoy de su álbum BRB, disponible a través de las plataformas principales de música.

“He visitado muchos países y visto a la pobreza con mis ojos, nadie me lo ha contado, y la gente me dice ‘deberías hacerte la puka en diamantes’, pero no me gusta”, reiteró el exponente urbano, apodado el “Guaynabichi”.

“Me siento cómodo como soy. Me quiero como soy, auténtico”, enfatizó la voz de Rompe rodillas, tema incluido en su producción discográfica junto con otros seis.

Tampoco le interesa una actitud de distanciamiento con su fanaticada.

“Soy un artista del pueblo. Me gusta meterme por ahí en un puesto a echar gasolina. Me gusta bajarme en una panadería a pedir un sándwich cubano, un café. Sentarme a comer y la gente no tiene miedo al pedirme una foto o un vídeo, y creo que eso es parte de la imagen que yo he llevado”, compartió el intérprete urbano, quien habla con ilusión de su primera producción discográfica.

“Es un disco que se dividió en dos EP. BRB (Be Right Back) porque venimos con la otra parte”, explicó el artista, quien se caracteriza por un estilo atrevido en muchas de sus composiciones. “Para mí este primer segmento de lo que va a ser un álbum significa la primera etapa de la carrera de Guaynaa”, dijo sobre la producción, que cuenta con dos temas inéditos, Mera y El Bibi (con la colaboración de Rafa Pabón).

“Creo que es algo superresponsable de mi parte para darle a los fanáticos, y regalarles algo que pueda ser de ellos”, afirmó. “Vamos a trabajar muy fuerte con este EP para luego venir más adelante con la otra parte”, prometió el intérprete urbano, quien también se ha dado a conocer por su talento en el freestyle.

El álbum presenta la versión remix de Rebota, con las voces de Nicky Jam, Farruko, Becky G y Sech.

“Para mí significa el éxito que va a marcar mi vida por siempre”, dijo sobre la versión original, cuyo vídeo sobrepasa las 374 millones de reproducciones en YouTube. “Todo artista tiene su primer súperpalo y ese fue el mío. Cambió mi vida drásticamente. Yo trabajaba en Guaynabo vendiendo teléfonos y ahora estoy, gracias a Dios, viviendo de la música. Vivo más que agradecido con eso, del apoyo que tuvo y que tendrá porque son temas que pasan a la historia y nunca mueren”, analizó Jean Carlos Santiago, quien colaboró con la cantante española Mala Rodríguez en el tema Dame bien.

El artista está claro en su aspiración de seguir escalando a nivel profesional, pero lo toma con calma.

“Me disfruto cada etapa. Los premios, me quedo hasta lo último. Las entrevistas me encanta hacerlas. Los vídeos, soy superfreak de la parte creativa, lo que escribo. Todo lo compongo yo y me queda disfrutarme cada segundo que pasa en la industria”.