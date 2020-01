Los exponentes urbanos Guaynaa y Mariah suman fuerzas para el lanzamiento del sencillo y el vídeo musical Taxi, grabado en Miami, Florida.

El tema fue escrito por ambos artistas junto con Nicole Zignago, Galeynn, Lucry, Suena y Joel Iglesias, quien también lo produjo.

Con toques atrevidos, el video, dirigido por Cacho Díaz, presenta escenas en las que el taxista, interpretado por el Guaynaa, recibe a un desfile de clientes pintorescos que abordan el vehículo, incluyendo a una seductora pasajera, Mariah, quien lo invita a vivir un momento inolvidable en la parte de atrás del taxi.

La química entre ambos artistas permitió crear un tema sensual y sugestivo con bajos contundentes y el ritmo seductor que los caracteriza.

Mariah, quien recientemente recibió una nominación como “Artista revelación femenina” en Premio Lo Nuestro, y nombrada por Pandora como “Artista a seguir en el 2020”, es una exponente femenina emergente prometedora en un género donde tradicionalmente han predominado los artistas masculinos, promulgando el empoderamiento femenino.

Por su parte, Guaynaa se ha destacado por causar grandes olas desde que irrumpió dentro del escenario musical con el lanzamiento de Rebota, que le otorgó su primera certificación multiplatino por parte de la RIAA en los Estados Unidos, además de estar nominado tanto a Premios Tu Música Urbano como “Top Masculino New Generation” y “Canción New Generation” por Rebota, como también a los iHeart Radio Music Awards 2020 en la categoría “Best New Latin Pop-Urban Artist”.