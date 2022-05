El artista venezolano Guillermo Dávila regresó triunfante a la Isla al presentar un impecable concierto en el Centro de Bellas Artes de Caguas donde se reconectó con su público tras más de siete años fuera de nuestros escenarios.

Solo bastaron los primeros acordes para que cientos de personas abrazaran cada una de las canciones que interpretó el cantante y actor, quien con su particular carisma logró transportarlos en un viaje a través del tiempo.

Ataviado de mahón azul, camiseta negra y chaqueta verde, el otrora galán de telenovelas inició su presentación con el tema Me fascina, arrancando suspiros de una delirante audiencia integrada por fanáticos de todos los géneros.

“Ustedes no tienen idea de lo que yo siento hoy, después de tantas experiencias lindas que tuve cuando vivía aquí”, expuso el protagonista de Diana Carolina, melodrama que le ganó el cariño del pueblo puertorriqueño en la década de los 80.

Luego, continuó el concierto con un popurrí de canciones, entre estas, Cantaré para ti, Juego abierto y Enamorándome más de ti, acompañado por cuatro integrantes de su banda musical y una corista que interactuó magistralmente con el querendón de Puerto Rico.

Durante el concierto, el cantautor de 66 años compartió algunas experiencias que tuvo mientras vivió en la Isla y lamentó una vez más, el colapso del Radiotelescopio de Arecibo; uno de los lugares que atesoraba visitar.

En tanto, hilvanaba sus éxitos a otras etapas de su vida que, a su vez, marcaron una huella importante en su fanaticada boricua que, a pesar de los años, ha sido fiel a su artista, ahora con el cabello dibujado por las canas que en nada han opacado la energía que comparte en el escenario.

Así se entregó en cada una de las 21 piezas musicales que eligió para cantarle a Puerto Rico entre estas: Me retaste, Cuando se acaba el amor, Por amarte tanto, Ves como es, Tu mejor amigo y Llevo perfume, así como tres ‘medleys’, en los que incluyó éxitos como Cada cosa en su lugar y, Cuestión de tiempo, entre otras.

Cabe destacar que la melodiosa voz de Guillermo Dávila se mantiene tal y como los fanáticos la recuerdan, y pudo demostrarlo al interpretar Tesoro mío, que es una de sus canciones más aclamadas, interpretada originalmente a dúo con su compatriota, Kiara, y que esta noche cantó con su corista, también venezolana.

De hecho, la pasión con la que interpretaron ese tema en particular arrancó una intensa ovación de los presentes, quienes acompañaron al artista al entonar este y otros de sus grandes éxitos.

Igualmente ocurrió cuando sonaron las primeras notas de Toda la luz, que ocasionó que la audiencia se integrara a cantarla con sus respectivos celulares encendidos e iluminaron todo el teatro.

Sin duda, otro momento mágico que coronó la enriquecedora jornada, fue la interpretación de Solo pienso en ti, tema principal de la telenovela Ligia Elena, protagonizada por Dávila y su compatriota venezolana Alba Roversi en 1982.

“Me pongo a pintarte y no lo consigo, después de estudiarte lentamente termino pensando. Que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza”, era parte de la lírica tarareada por el tumulto de gente.

Pero el artista aprovechó también para esbozar la valía del pueblo puertorriqueño que se vio lacerada por el desastre del huracán María.

“Ustedes no pueden dejar de soñar nunca. Yo con mi motora disfruté mucho (en Puerto Rico), y les digo esto porque ustedes todavía tienen que querer mucho más a este Puerto Rico”, confesó mientras comenzó a cantar Nunca dejes de soñar.

Luego de casi dos horas de presentación, llegó la hora de decir “gracias, Puerto Rico”, al culminar una apoteósica jornada con el cadencioso tema Mamita.

Por otro lado, al salir del auditorio se podía percibir la alegría de los ciudadanos provenientes de distintas partes de la Isla que se desplazaron hasta Caguas para disfrutar del concierto.

“Me encantó. Me acuerdo de que, yo estaba en octavo grado cuando empecé a escuchar su música y me encanta. Me acuerdo de sus novelas Ligia Elena y después, Nacho. Regresamos a ese momento”, expresó Dina junto a su esposo Juan Merced de Arecibo.

Mientras que Glenda de Jesús, quien llegó desde Trujillo Alto, aseguró que le gustó “todo” el concierto.

“Me acuerdo de todas las canciones y la más que me gusta es Solo pienso en ti”, resaltó De Jesús.

También acudió fanaticada de Humacao, entre estas, Nydia Díaz, quien dijo que “reviví viejos tiempos. Me encantó”.

A Yamaika Collazo le “sorprendió que la voz de él está como cuando era joven. Era fanática de él desde las novelas”.

Eso no es todo, una fanática identificada como Elba, viajó junto a su amiga Glenda Smith, de Ponce a Caguas, con un casete de la primera producción discográfica de Guillermo Dávila.

Una fanática de Guillermo Dávila, identificada como Elba, viajó junto a su amiga Glenda Smith, de Ponce a Caguas, con un casete de la primera producción discográfica del cantante venezolano. ( Sandra Torres Guzmán )

“Es que uno se va para atrás recordando las novelas. La voz está igualita, como que no ha cambiado. Yo a él, lo quiero mucho desde siempre”, dijo mientras sonreía al mirar la foto de su “galán”.

“Magnifico, me lo disfruté, sobre todo, el clásico Toda la luz”, concluyó la cagueña Lourdes Ortiz.