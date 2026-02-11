Una noche romántica y de recuerdos vivió el público que presenció el concierto del cantante y actor Guillermo Dávila el domingo en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Con su talento musical y buen sentido del humor, el vocalista venezolano logró establecer buena química con sus fans desde su aparición en el escenario a las 5:30 de la tarde.

Acompañado por una banda de cinco músicos y guitarra en mano, Dávila repasó sus grandes éxitos. “Me facinas viento”, “Fabiola”, “Tiempo libre”, “Me retas a querete” y “Vuelve a ser mía” fueron los primeros temas con los que abrió su concierto romántico, que fue vitoreado por un público que no de cantar ni una.

“La canción que voy a interpretar ahora me trae muchos recuerdos, porque me ha acompañado por mucho tiempo. Siempre quise cantársela a ella porque trabajamos duro en la novela... Sigue hermosa y conserva una bonita figura. Para mí es un honor presentarles a Ivonne Goderich“, anunció con emoción el artista ante una audiencia enardecida que vitoreaba “¡Diana Carolina”, título de la telenovela que protagonizaron juntos en el 1984.

Dávila le dedicó en tarima el tema "Toda la luz" a su coprotagonista en la recordada telenovela "Diana Carolina". ( Suministrada (Chapo Restrepo) )

Fue el momento de mayor expectación del concierto. Dávila le entregó un hermoso arreglo floral a la guapa actriz y de inmediato la sentó a su lado y le cantó el recordado tema de la telenovela, “Toda la luz”.

El veterano vocalista continuó su recital musical con “No voy a mover un dedo” y “Por amante tanto”. Para la interpretación de su gran éxito “Tesoro mío” tuvo de invitada a la talentosa cantante boricua Ana Isabelle, con quien cantó a dúo arrancando sonoros aplausos de los presentes.

“Sin pensarlos dos veces”, “Ves como es”, “Días de pasión”, “Enamorándome más de ti”, “Llevo perfume a ti”, “Cantaré para ti”, “Cuando se acaba el amor”, “Barco a la deriva” y “Solo pienso en ti” fueron otras de la veintena de canciones que cantó y que más aplaudió su fanaticada.

Para complacer a los amantes de la bachata cantó y bailó “Déjate amar”.

“¿Vieron? Yo también canto y doy mis pasos de bachata”, expresó con jocosidad.

Durante sus dos horas de espectáculo interactuó con el público, a la vez que recordó con mucha chispa los amores que tuvo en la Isla.

“La he pasado muy bien. Durante todos estos días tengo la oportunidad de tener gente linda a mi alrededor. He venido varias veces y me he sentido comprometido con esta isla por ese mar, esa luz... y las alcapurrias. Aquí conocí una mujer con unas piernas preciosas y le compuse una canción”, sostuvo con picardía.

Guillermo Dávila se despidió con el emotivo tema “Nunca dejes de soñar”, al final del cual se proyectó en pantalla la bandera de su natal Venezuela, al tiempo que reclamó con firmeza: “¡Venezuela libre!”.

El artista fue ovacionado por el público que solicitaban otra canción, pedido que declinó y entre sonrisas los exhortó: “mejor vámonos a ver el Super Bowl”, en referencia al esperado espectáculo de medio tiempo que protagonizó Bad Bunny.

En un aparte con Primera Hora, Ivonne Goderich agradeció a la produccion por la invitación y al público por sus aplausos, al tiempo que manifestó su satisfacción de reencontrarse con Guillermo Dávila.

“Agradezco a los productores del concierto, Willie Aquino y Ricardo Irizarry, por su detalle de invitarme a participar en el mismo y al público por ese recibimiento tan bonito. Es un momento muy especial, porque ha pasado mucho tiempo de la novela y se merecía por parte de nosotros este homenaje”, sostuvo la recordada actriz al expresar su sentir. “Me siento emocionada y bien orgullosa que a través de los años el público haya mantenido esa relación tan hermosa”.