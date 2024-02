La prisa por establecer un sonido, por competir y lograr una marca en la música, es cuento pasado para el cantante Gustavo Laureano. Lo hizo, lo consiguió y es lo que le ha permitido mantenerse vigente aun con los vaivenes que han bordeado una trayectoria de 25 años frente a la banda La Secta All Star, y de casi 40 en la música.

Gustavo Laureano ahora se acerca a su arte desde la madurez. En la actualidad toma el micrófono o entra a un estudio de grabación con el interés de dejarse conquistar por nuevas inspiraciones, conectar con gente que todavía no conoce su repertorio en la escena del rock en español y, por supuesto, defender un trabajo hecho tarima por tarima, dentro y fuera del país.

“La calidad de tu música es lo que queda para ser relevante, porque nosotros físicamente vamos poniéndonos viejos”, dijo el músico y cantante. “La Secta siempre sigue, obviamente estamos en otro ritmo, porque cada vez uno se pone un poquito más adulto. Vamos cambiando la forma en la que queremos hacer las cosas, y no solamente lo que queremos, sino cómo estos tiempos nos ponen las cosas”, expuso Gustavo.

Creo que estamos en la piel de Puerto Rico, en la cultura. Nosotros no paramos de tocar desde hace 25 años” - Gustavo Laureano sobre La Secta All Star

Las colaboraciones, dijo, han sido el puente hacia un público distinto, quizás más joven, que todavía no conoce de su trayectoria como solista ni de La Secta.

“Este año hice reggae con Don Carmelo, con Boris (Bilbraut), y sin mucho plan, sino que estamos tratando de hacer cosas que se sientan bien, y sin darnos cuenta estamos en la radio. No son proyectos que estamos metiéndole miles y miles de dólares, sino la gente necesita algo diferente, así que lo hacemos con calidad y siempre hay esa oportunidad de que la gente que sí quiere escucharlo se quieran montar”, indicó. “Con La Secta este año tenemos un tema con RaiNao, que es de lo mejor que hemos hecho, bien espectacular, y se nota esa combinación con la esencia del rock y de lo nuevo a la misma vez”, anticipó el vocalista.

No me preocupa estar peleando con los número 1 ni nada de eso, porque gracias a Dios eso lo tuvimos por mucho tiempo. Tuve muchos momentos grandes, de éxitos, desde el primer disco” - Gustavo Laureano, músico, cantante de La Secta All Star

Las canciones conocidas en la voz de Gustavo tienen su génesis en el amor, en cualquiera de sus estados, y con ese repertorio ofrecerá el concierto “Enamorado” el miércoles, 14 de febrero, en el salón Los Rosales del hotel Caribe Hilton. Temas como “La locura automática”, “Dame lo que quieras” y “Este corazón”, serán parte de esta única cita en el Día del Amor.

“Toda la música de nosotros habla del amor en sus diferentes facetas, pero también tengo un montón de música que he estado haciendo en los últimos años, colaboraciones... Tengo varios artistas invitados; va a ser una noche diferente a lo que usualmente hago con el grupo y hasta de lo que hago a veces cuando toco solo”, dijo de lo que presentará esa noche, con la producción de Makarena Group.

Presentará un show íntimo con los temas de La Secta All Star y otros que ha grabado como solista. ( Pablo Martínez Rodríguez )

La música fue el salvavidas

Gustavo Laureano perdió a su compañera Flavia el año pasado. Fue una muerte repentina, que pudo sobrellevar en gran medida por la música.

“Tratamos de superarlo lo más rápido posible, porque no tengo tiempo de sentarme a sentirme deprimido. Lo hicimos un tiempo, pero al día de hoy, gracias a Dios, tengo algo muy especial, que es la música, y la música, quien la hace, puede entender que es algo bien poderoso, sanador”, puntualizó.

El trabajo en el estudio de grabación fue un desahogo, y actualmente ha comenzado una nueva relación. No obstante, reconoce que en el proceso de duelo conoció sobre la depresión.

“Aprendí mucho, demasiado. Aprendí sobre la depresión. Yo nunca he sido una persona que he padecido de eso, gracias a lo que me enseñaron mis papás, que me dieron una buena base. Pero en esta vuelta aprendí un montón sobre eso, y aprender a entender a la gente que está pasando por eso y todos lo pasamos, lo que pasa es que unos tenemos unas herramientas más que otros”, compartió el rockero.