Gustavo Laureano, reconocido por ser la voz líder de la icónica banda de rock La Secta, se junta con la banda boricua Los Chinchillos del Caribe y sorprenden a sus seguidores al presentar “Abrázame”, su más reciente sencillo en el género de cumbia norteña. El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

“Abrázame” fusiona el inconfundible estilo y la potente voz de Laureano con los vibrantes ritmos de la cumbia de Los Chinchillos, en una propuesta fresca y contagiosa que promete conquistar tanto a los fanáticos del rock como a los amantes de la música tropical. Con una letra apasionada y un ritmo envolvente, la canción invita a bailar y sentir la emoción de un amor que se aferra con fuerza.

El tema “Abrázame” también es interpretada y escrita por Los Chinchillos del Caribe, una agrupación puertorriqueña que ha revolucionado la escena tropical con su fusión única de cumbia, rock, urbano y otros ritmos caribeños. Con un estilo peculiar y festivo, Los Chinchillos del Caribe, quienes usan máscaras, han logrado consolidarse como una de las propuestas más originales dentro del género, llevando su música a escenarios internacionales y colaborando con artistas de renombre.

“Trabajar con Gustavo Laureano ha sido un honor para nosotros. Su voz le da una fuerza increíble a la canción, y sentimos que esta cumbia es el puente perfecto entre el rock y la música tropical. ‘Abrázame’ nació de la necesidad de expresar el deseo de mantener viva una relación, de no soltar ese amor que aún tiene fuego, pero en este caso, no fue un final muy feliz”, comentaron por escrito Los Chinchillos del Caribe.

Por su parte, Gustavo Laureano expresó su entusiasmo por esta nueva aventura musical: “Siempre he admirado la capacidad de Los Chinchillos del Caribe para innovar dentro de la música alternativa tropical. Esta canción es una prueba de que la música no tiene fronteras, y me emociona poder conectar con el público de una manera diferente”.

El lanzamiento de “Abrázame” reafirma el compromiso de ambos artistas con la evolución de la música latina, demostrando que la fusión de géneros es una vía poderosa para llegar a nuevas audiencias. Este sencillo formará parte del nuevo álbum de Los Chinchillos titulado “El Tirijala”, apadrinada por el sello musical “Well Done Music”, creado por Jowell del dúo urbano “Jowell y Randy”.