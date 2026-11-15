El exponente urbano Wisin celebró exitosamente este fin de semana la “segunda graduación colectiva” de La Universidad del Perreo en el Coliseo de Puerto Rico, y anunció una tercera función para el martes, 5 de enero de 2027.

El artista inició el espectáculo con los éxitos “Saoco”, “Gistro amarillo”, “Paleta”, “Mami no me dejes solo”, “Como antes”, “Vacaciones” y “Duele el corazón”.

La Universidad del Perreo de Wisin situó al Coliseo de Puerto Rico como la pista de perreo más grande de la Isla con un espectáculo de casi tres horas. Cabe destacar que, como preámbulo al espectáculo, el público comenzó a disfrutar de la experiencia y los clásicos del reguetón con DJ Nelson.

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El sonido del timbre alertó a los asistentes que comenzaría una nueva lección de perreo pesado con el primer invitado de la segunda función Tempo.

El espectáculo que contó con efectos especiales, un grupo de baile de 12 bailarines y el equipo de producción de Paco López y No Limit Entertainment, continuó con los temas “Barría”, “Vaquera”, “La Rockera”, “En la disco”, “Ahora es”, “Mírala bien”, “Sexy Movimiento” y “Nadie como tú”.

Por su parte, “Malandro”, la mascota oficial de la Universidad del Perreo se hizo sentir al recorrer y bailar en diferentes áreas del recinto.

Wisin también incluyó en su repertorio los temas “Sácala”, “La pared”, “Abusadora”, Pam Pam”, “Besos Mojados”, y “El teléfono”.

El desfile de artistas invitados continuó con la participación de Chezina, Yaviah y Baby Rasta y Gringo, quienes repitieron la cátedra de la primera noche con una selección de sus grandes éxitos.

Las sorpresas siguieron con Farruko, con quien interpretó “Passion Whine” y estrenó un tema inédito. El espectáculo de Wisin continuó con la canción “Mi niña” junto a Myke Towers.

Posteriormente, Wisin le dio la bienvenida al escenario a Jhayco, para interpretar los temas “Imaginaste” y “Fiel”.

También formaron parte del repertorio de La Universidad del Perreo los éxitos “Algo me gusta de ti”, “Pegao” y “Rakata”.

El espectáculo culminó con “Noche de entierro” y “Mayor que yo” y el anuncio de que la matrícula se extendió, por lo que la cátedra de reguetón y perreo continuará el 5 de enero de 2027.