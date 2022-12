El cantante Lalo Rodriguez fue hallado muerto esta tarde, confirmó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según la Uniformada, el salsero de 64 años fue encontrado sin vida en el edificio 54 del residencial Sabana Abajo, en Carolina.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 3 de la tarde, indicó la Policía.

Con una carrera de más de 45 años, la voz de éxitos como Ven, devórame otra vez, Máximo Chamorro, Tristeza encantada, Sí, te mentí, Pero llegaste tú, Nada de ti y Tú no sabes querer se distinguió como una de las voces más célebres en la historia de la salsa en su natal Puerto Rico.

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, nació 16 de mayo de 1958 en Carolina.

Aunque ya desde los 9 años cantaba en fiestas patronales en Puerto Rico, y en radio y televisión, fue a los 12 años que formalmente comenzó su carrera artística al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

De acuerdo con datos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, debutó en un disco a los 16 años, con la orquesta de Eddie Palmieri. El álbum, titulado The Sun of the Latin Music, se convirtió en el primer álbum de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón. El veterano salsero compartió que fue Palmieri quien lo bautizó con su nombre artístico “Lalo”.

En 1976 participó en la grabación Introducing Lalo Rodríguez & Simón Pérez, del músico y compositor Tommy Olivencia.

En 1980 se lanzó como como solista. Su primer disco de larga duración fue Simplemente… Lalo. En 1982 produjo su álbum Nuevamente Lalo, y continuó en 1985 con Niño, el hombre que es soñador es loco, un tema filosófico que más tarde lo impulsó a grabar su álbum Punto y coma.

Su producción discográfica Un nuevo despertar, en 1988, marcó el regreso de Lalo al mundo artístico luego de cuatro años sin grabar. El sencillo Ven, devórame otra vez, se convirtió en su mayor éxito. El tema logró los primeros lugares en Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España, donde recibió un disco de platino y uno de oro por la venta de más de 200 mil copias del tema.

En su tierra natal, Un nuevo despertar se destacó como el disco de mayor venta en 1988, lo que le mereció un disco de oro.

En 1989 el cantautor obtuvo tres premios importantes otorgados por la prestigiosa revista Billboard: cantante del año en música tropical, canción del año por Ven, devórame otra vez, y mejor producción discográfica del año por su disco Un nuevo despertar. Ese mismo año lanzó el álbum Sexsacional..!

En los inicios de 1990, Lalo realizó presentaciones en España en La Coruña, Vigo, Bilbao y Madrid. En una de esas se encontraba entre su público el famoso arreglista y productor Quincy Jones.

Su discografía en la década de los noventa incluye Nací para cantar (1994) y Estoy aquí (1996). En España se convirtió en el primer salsero en ganar discos de oro y platino por la venta de más de 100 mil unidades vendidas en la península ibérica.

El artista, quien vivió en Orlando, Florida, por cerca de 26 años, en 1986 contrajo matrimonio con Wanda Torres Vázquez, con quien tuvo cuatro hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel (adoptado en 2006).

Los escándalos marcaron etapas difíciles en el artista, con episodios que incluyeron adicciones a drogas, consumo excesivo de alcohol y enfrentamientos con la justicia.

En 2011 fue arrestado en el Condado de Orange, en el estado de Florida, por cargos de violencia doméstica. Se le dictó una sentencia de dos años de libertad condicional. El artista se divorció en 2022.

En agosto de 2021 fue intervenido por la Policía cuando caminaba por la carretera PR-876 de Trujillo Alto en aparente estado de embriaguez.

El intérprete se mantuvo activo en los escenarios locales e internacionales y en 2020 habló de los planes de lanzar una producción discográfica para la que ya había separado temas.