La cantante estadounidense Dolly Parton dejó preparado un último regalo para sus seguidores: una canción inédita que permanecerá encerrada en una cápsula del tiempo hasta el año 2046, cuando se cumplan 100 años de su nacimiento.

El tema se titula “My Place in History” y fue escrito y grabado por Parton en 2015, el mismo año en que abrió el DreamMore Resort, en Pigeon Forge, Tennessee. La grabación permanece guardada en una caja de madera de castaño conocida como “Dream Box”, ubicada en una vitrina dentro del complejo. La información fue confirmada por Dollywood a ABC News y también ha sido reportada por The Washington Post.

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La particularidad es que la caja tiene instrucciones precisas: no debe abrirse hasta el 19 de enero de 2046, fecha en la que Parton habría cumplido 100 años.

Parton habló públicamente sobre este proyecto en 2022, durante entrevistas con Kelly Clarkson y Jimmy Fallon. La artista contó que en Dollywood le propusieron escribir una canción que nadie pudiera escuchar durante muchos años.

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Aunque inicialmente aceptó la idea, con el tiempo llegó a arrepentirse de haberla encerrado. En una entrevista con Fallon, explicó que se trataba de una canción que consideraba muy buena y que le daban ganas de abrir la caja para recuperarla. También expresó preocupación por la posibilidad de que la grabación pudiera deteriorarse antes de que llegara el momento de escucharla.

Para evitar que la tecnología del futuro impidiera reproducirla, Parton tomó una precaución curiosa: dentro de la caja también dejó un reproductor de CD, junto con la grabación. El tema está conservado en CD y también en casete.

La caja de castaño tiene además un significado especial para la cantante. Es un homenaje a su tío Bill Owens, quien tenía un particular interés por la preservación de los castaños.

La canción no es el único material que Parton dejó preparado para el futuro. Antes de su muerte, la artista había hablado de la enorme cantidad de canciones inéditas que tenía archivadas y de su intención de que su música pudiera seguir publicándose durante décadas.

Su representante, Dany Nozell, confirmó después de su fallecimiento que Parton había trabajado con un equipo seleccionado por ella para establecer un plan sobre los proyectos que todavía estaban pendientes. Según explicó, cualquier música, libro, producto o proyecto que sea lanzado a través de los canales oficiales de la artista contará con material que tuvo su aprobación o participación.

Así, mientras el mundo recuerda a la intérprete de “Jolene” y “9 to 5”, existe una canción que permanecerá en silencio durante casi dos décadas más.

Será el 19 de enero de 2046 cuando, si se cumplen los deseos de Parton, “My Place in History” finalmente salga de la cápsula del tiempo y pueda ser escuchada por primera vez por el público.