Era un payaso.

Así se describe el intérprete Héctor Delgado al recordar los días en que como Héctor “El Father” conquistaba escenarios y el clamor de multitudes.

“Pero cuando terminaba todo y me iba detrás del escenario, era otra cosa”, reveló al hacer referencia a sus tiempos como reguetonero, antes de su conversión al evangelio en 2008.

“Cuando el escenario se abría, se veía a un hombre feliz, un hombre con poder, un hombre que lo controlaba todo. Pero detrás del escenario había un payaso, un payaso que lloraba, que su vida estaba destruida, un payaso que no tenía ganas de vivir, y eso es lo que se estila (en el mundo del entretenimiento). Lo que pasa es que a la gente le cuesta mucho poderlo reconocer”, afirmó enfático el también pastor de la Iglesia Maranatha en Río Grande, quien hoy estrena su álbum de música sacra, La hora cero.

Su legado como pionero del género urbano permanece vigente incluso en la nueva cepa de exponentes que lo mencionan como una influencia en sus intereses artísticos y el anhelo por sobresalir. Pero Delgado prefiere que esa veneración se vuelque hacia su labor espiritual.

“No los voy a criticar por la admiración que sienten por aquel hombre que fue Héctor ‘El Father’, pero pido en mis oraciones que ellos vean qué pasó con Héctor ‘El Father’, por qué ese hombre lo dejó todo por Cristo”, resaltó pensativo quien mostró parte de su pasado en la película biográfica Conocerás la verdad, en 2018.

“Estuve de ese lado de la cancha de ellos y de ese lado hay quienes gritan por felicidad, que gritan por paz, que gritan por tener una estabilidad espiritual. Me siento como esta vitrina donde ellos puedan ver que la realidad y la verdad es que la felicidad está solamente en Jesús. Cuando los escucho hablar de mí le pido al Señor ‘demuéstrales como me demostraste a mí y utilízame como ejemplo para cuando piensen que todo se ha acabado, cuándo piensen que lo han probado todo y nada ha funcionado, que miren a mi vitrina’”, anheló el cantante, quien previo a abrazar el evangelio tuvo encuentros con la ley, incluyendo en 2008 cuando se le radicaron cargos por imputaciones de haber participado en un tiroteo en Aguada, situación de la que fue absuelto meses después.

“Mi mayor satisfacción es que ellos vean en mí un ejemplo que si un día se encuentran en un momento difícil como yo me encontré, de depresión, pensamientos suicidas, que miren acá y vean que hay algo en ese hombre que lo dejó todo por Jesús”.

El pastor aprovechó para abundar sobre la falsa creencia de estabilidad que muchos anhelan lograr con el reconocimiento y la fortuna.

“Llegué a darlo por hecho, que la fama y el dinero me iban a hacer feliz, hasta que empieza ese contraste, ahí es que empieza la verdad a chocar con la realidad”, destacó. “Tú piensas que esa es la felicidad, pero cuando te das cuenta de que alcanzándola aún no eres feliz, ahí es que viene la depresión”.

En este sentido, confesó que ha tenido acercamientos de quienes se han encontrado con esta situación y se lo han expresado.

“Por ética profesional y ministerial no puedo mencionar a todas las personas que se han acercado. Estoy hablando de cantantes, políticos, que se me acercan, con mucho dinero, con mucha fama, pero dentro de ellos hay un vacío que no lo pueden llenar. Entonces se convierten en ese personaje llamado Héctor ‘El Father’”, lamentó.

El predicador afirma que en la actualidad sus finanzas no se comparan con la de los días en que las numerosas presentaciones artísticas y la venta de discos acaparaban su rutina profesional, pero no cambia su nueva vida por nada.

“La realidad es que contrasta mucho. La cantidad de dinero que ganaba era exorbitante”, expuso sobre los tiempos en que promovía temas musicales que incluían contenido sexual y giraban en torno a la violencia en las calles. “Ahora Dios me ha bendecido y lo más importante es que con lo que Dios me ha dado soy más feliz que con todo lo que tenía, aunque era diez veces más. No soy un hombre millonario, pero Dios me ha bendecido”, expresó con énfasis.

“Antes tenía como cuatro mansiones, pero no tenía matrimonio. Ahora no tengo las mansiones, pero tengo una casa y una familia feliz. Ahora cuando miro a mi señora a la cara le puedo decir ‘te amo’. Antes tenía un montón de carros, tenía diez carros, pero solamente podía guiar uno y no tenía dirección. Ahora no tengo los carros que tenía antes, pero sé para dónde voy”, dijo el cantante, quien lleva 20 años de relación con Jennifer Carrasquillo, con quien procreó a Héctor Joel y Johenielys. Delgado también es padre de Jennesy, producto de una relación anterior.

Música para alabar

Le demoró seis años, pero el esfuerzo lo lleva a celebrar el lanzamiento de su álbum La hora cero, que forma parte de su propósito de llevar el evangelio a través de la música.

“El anhelo de Héctor ‘El Father’ era que la canción llegara al número uno, que la canción fuera nominada para ganar premios, que el disco tuviera muchas ventas para ganar mucho dinero. La realidad es que ahora mi misión es otra. Para mí este disco es un ejemplo de una persona que lo tuvo todo y que al final ha reconocido que lo que tiene que hacer es dedicarse a Dios”, reflexionó, y compartió la razón para el título de la producción musical, el primero desde el álbum El juicio final (2008), con el que se despidió del reguetón.

“La hora cero es porque la Biblia habla de que antes de que Jesús viniera para buscar su iglesia, iban a haber unas señales. Creo que todas esas señales están cumplidas. Dice que vendrían enfermedades, que se levantarían falsos profetas, nación contra nación. Todo se ha cumplido al pie de la letra”.

Dentro del repertorio de diez temas se incluye Corre que se hace tarde, que lanzó en abril. “Es uno de los sencillos más me toca de cerca. La realidad es que tengo muchos amigos que tristemente se les hizo tarde, que vinieron a un culto, Dios les habló, tenían familiares que oraban por ellos, que les decían que se acercaran a Jesús, y se les hizo tarde, ya no están”.

Todo o nada, Me han hablado y El jornalero también forman parte del álbum que tiene como finalidad llevar historias de fe y de alabanzas.

“Le estoy trayendo una propuesta a la gente, no musical, estoy trayendo una propuesta espiritual para que la gente sepa que el mismo Dios que restauró mi familia es el mismo Dios que me libró de la depresión, me libró de los pensamientos de suicidio, me libró de tantas cosas y lo puede también hacer por ellos”, añadió el artista, que contó como invitadas con July Ann Alvarado para el sencillo Te encontré, con Brenda Santaella en Mi Dios es capaz, y Judith Batista en Ahora te llamo.