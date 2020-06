La primera carcajada que escuchó el cantautor Hermes Croatto de su hijo Mauro fue en un momento en que este miraba una serigrafía de su abuelo Tony.

Tenía poco tiempo de nacido, y según el papá, era un bebé que no se reía mucho. Llevaba el ceño fruncido, por lo que aquella carcajada tuvo una gran significado.

“Fue bien emocionante”, recordó el músico de aquel primer contacto de su pequeño con “Abi Tony”, como lo nombra el menor. Ese reconocimiento se afianzó mientras fue creciendo y Hermes y su esposa, Viviana Santana, le mostraban álbumes con imágenes de distintos momentos en la vida del abuelo paterno.

“Qué conexión tienen ellos dos, desde siempre, solo Dios lo sabe, pero la tienen definitivamente”, afirmó el joven papá, enamorado del gran corazón de su hijo. “Es un niño muy bueno”.

La conexión espiritual entre Mauro y su abuelo se manifiesta también en su fascinación por la música y el campo. Él lo está conociendo a través de su papá Hermes, y este, igualmente lo descubrió sembrando y cosechando frutos con el fenecido cantautor (1940-2005).

Con su papá ha sembrado calabazas, tomates y berenjenas. Toca la guitarra y disfruta cantar música de los Beatles y “Borikén”, el más reciente sencillo de su progenitor.

No lo siento como que soy sombra de él, y si fuera sombra de él, me encanta estar bajo la sombra de él” -Hermes Croatto, cantautor

¿Qué traes de tu crianza a la que estás llevando con tu hijo?

“Creo que es todo en realidad. Lo bueno, lo no tan bueno corregirlo también. Y sobre todo uno recordarse de cuando fue hijo. Muchas veces uno llega cansado del trabajo y están ‘papá, papá, vamos a jugar', y uno se acuerda cuando uno era niño y decía, ‘papá vamos a jugar’ y cuando te decía que sí, esa era la alegría más grande que podías tener en ese momento, y es la alegría que uno también quiere causar en ellos”.

“Cuando mi papá enferma yo tenía 23 años. Yo estaba en ese momento en que uno vivió y se fue de la casa y quiero ser independiente y la vida me pide camino y me voy. Y yo estaba regresando, quería volver a reconectar con él, y eso se me interrumpió. Se cortó y fue durísimo en todos los aspectos, pero fue bien lindo también porque mi papá fue bien presente como papá. Yo no veía a mi papá lejos como figura artística que le rogaba a Dios algún día verlo. Era un papá superpresente, que ahora veo los sacrificios que hizo y lo amo 10 veces más”, compartió.

En la relación de padre e hijo también disfrutan de jugar fútbol, y bañarse en la playa o la piscina. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)

Mauro, de siete años, comienza a descubrir el legado artístico que representa el apellido Croatto, y también vivirá la experiencia de ser “el hijo de...”, como le pasó a su papá, y para él es su mayor honor.

“No siento que soy una sombra detrás de él, porque esto de cantar, de expresar los sentimientos en el arte me viene en un momento con una madurez bien clara y no lo siento como que soy sombra de él, y si fuera sombra de él, me encanta estar bajo la sombra de él, porque me siento bien orgulloso de eso”, afirmó el menor de los tres hijos de Tony Croatto.

Tony Croatto falleció cuando el menor de sus tres hijos tenía 23 años.

“Mi viejo y yo”

Hermes es uno de los artistas con mucha actividad durante esta cuarentena. Empezó tocando en la entrada de su casa, con poca o ninguna expectativa de éxito por parte de su esposa, y de ahí, los conciertos y promociones no se detienen.

Este domingo, a las 4:00 p.m., desde su perfil en Facebook, transmitirá el concierto “Mi viejo y yo”, que grabó especialmente para este Día de los Padres.

Curiosamente es el primero que hace dedicado a los padres, aún cuando su obra musical nació en torno a la figura de su papá.

“A papá lo menciono en todo lo que hago, porque yo soy él y él es yo, no hay manera de separar eso, pero nunca había hecho un concierto que así se llama ‘Mi viejo y yo'. Historias desde que uno es niño, la adolescencia, luego la experiencia cuando él se va, y también uno de padre”, adelantó.

Esta vez se acompañará un grupo de músicos, entre ellos su sobrino Ale, también cantante.