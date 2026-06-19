El cantautor puertorriqueño Hermes Croatto presenta “Raíces en mi memoria”, una de las canciones más personales de su trayectoria artística.

Inspirada en la historia de su abuelo paterno, Narciso Croatto, la pieza surge de un proceso de búsqueda y reconexión con sus raíces italianas, una inquietud que nació del deseo de comprender mejor la historia de su familia y compartir ese legado con sus hijos en el mes que celebramos a los padres.

A través de esta composición, Hermes explora la memoria, la herencia cultural y los sacrificios de las generaciones que le precedieron. La canción rinde homenaje a su abuelo, quien luchó por su familia y su patria durante la Segunda Guerra Mundial en la región italiana de Friuli Venezia Giulia, y cuya historia hizo posible el camino que eventualmente llevó a la familia Croatto al continente americano.

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“Con el paso de los años sentí la necesidad de conocer más profundamente mis raíces y entender las historias que hicieron posible que hoy yo esté aquí. Esta canción nace de esa búsqueda. Quise honrar a mi abuelo Narciso, pero también dejarles a mis hijos una forma de conocer su historia y sentirse orgullosos de ella”, expresó Hermes Croatto.

“Raíces en mi memoria” también se convirtió en un proyecto profundamente familiar en el estudio. La canción fue producida por Ale Croatto, sobrino de Hermes, convirtiendo el proceso creativo en una oportunidad para compartir historias, revivir recuerdos y profundizar juntos en el legado de la familia Croatto.

“Trabajar esta canción junto a Ale fue algo muy especial. Más allá de la música, fue una oportunidad para conversar sobre nuestra historia, recordar a nuestros abuelos y conectar con nuestras raíces desde otro lugar. También fue hermoso compartir este proceso con nuestros primos en Italia y Uruguay, descubrir historias que no conocíamos y sentir que, aunque estamos en distintos países, seguimos unidos por una misma memoria”, añadió el artista.

Fiel a su misión artística de tender puentes entre culturas y evolucionar el folclor sin perder su esencia, Hermes creó una propuesta musical que honra tanto su herencia italiana como su identidad puertorriqueña. La canción incorpora la décima y elementos tradicionales del folclor boricua, mientras dialoga con sonoridades características de la música popular italiana.

Uno de los elementos más distintivos de la producción fue la decisión de reinterpretar sonidos italianos a través de instrumentos puertorriqueños. En lugar de utilizar la mandolina italiana tradicional, el cuatrista puertorriqueño José Eduardo Santana recreó esos matices musicales utilizando el cuatro y la bordonúa, logrando un diálogo natural entre ambas tradiciones. A esto se suman la flauta y el tambor pastoril, instrumentos vinculados al folclor italiano, creando un encuentro orgánico entre las culturas que forman parte de la historia familiar de Hermes.

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“Para mí era importante que esta canción honrara mis raíces italianas, pero desde quien soy: un puertorriqueño orgulloso de su cultura. Quise que el folklore puertorriqueño estuviera presente en cada nota, porque mi historia familiar y mi identidad puertorriqueña no son cosas separadas; son parte de la misma historia”, añadió el artista.

Más allá de ser un homenaje familiar, “Raíces en mi memoria” invita a la reflexión sobre la herencia, la memoria y el agradecimiento hacia quienes abrieron camino para las nuevas generaciones. Es una canción que, aunque cuenta la historia de un abuelo en particular, conecta con una experiencia universal: recordar a quienes nos formaron y reconocer el legado que vive en cada familia.

Con este lanzamiento, Hermes Croatto continúa su compromiso de expandir los horizontes de la música folklórica puertorriqueña, integrando nuevas influencias y narrativas que mantienen viva la tradición mientras dialogan con el presente.

“Raíces en mi memoria” ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y lo pueden bajar a través https://onerpm.link/RaicesEnMiMemoria y su video musical lo pueden ver en la página de YouTube del artista: youtube.com/hermescroatto/