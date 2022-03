Definir una identidad dentro del universo musical, es una búsqueda que toma tiempo. Quizás más tiempo aún cuando se lleva grabado en el corazón el legado de Tony Croatto. Para Hermes Croatto es imposible separarse de la herencia de su padre, pero lo que sí está siendo posible es crear un sonido, unas composiciones, un repertorio nuevo alrededor de aquello que escuchó mientras iba creciendo y que lo sigue acompañando.

Su nuevo sencillo, “Respiro perdón”, mantiene la esencia folclórica natural en él, ahora con una mayor proyección de su voz y una nueva dimensión musical, con arreglos más electrónicos, que le suma el productor Eduardo Cabra, con quien trabaja todo el material que presentará en mayo en un formato de EP. Aún cuenta con incredulidad que Cabra le haya aceptado una invitación a un café y de ahí surgiera la oportunidad de unirse en el estudio de grabación.

PUBLICIDAD

“Siempre quise trabajar con él. Para mí siempre ha sido una persona sumamente influyente musicalmente, en todas las cosas que he escuchado, en todas las cosas que siempre estoy prestándole atención y era un sueño lejano, posiblemente inalcanzable, yo decía, ‘algún día haré algo con él’”, contó ayer desde el Museo de Arte de Puerto Rico, en Santurce.

“Cuando escuchaba su música, escuchaba mucho, mucho de mi papá en él. Creo que esa es la razón por la cual Eduardo me cautiva tanto musicalmente, incluso cuando lo veo en el estudio, porque aunque cuando piensas en papi, piensas en folclor puertorriqueño, en cuatro, en congas, en güiros, en bongós, papi era una persona sumamente innovadora y sumamente techie, en el sentido de que se compraba los sintetizadores último modelo”, compartió.

De esa amistad que comenzó a aflorar orgánicamente mientras tomaban un camino en común, surgió también la oportunidad de conocer a David Rodríguez (Sie7e). De ambos tuvo la misma invitación: comienza a escribir.

Comenzó a escribir de su vida, “de todo”, y en el proceso, comenzó a soltar y a sanar sobre las heridas que todavía estaban abiertas desde la infancia. En el primer sencillo, particularmente, utilizó unas referencias taínas para describir el proceso catársico y liberador que enfrentó y que da paso a un nuevo acercamiento a la música tradicional puertorriqueña.

“Cuando empiezo a escribir me empiezo a enfrentar de nuevo con los traumas que venía cargando de niño, que no me dejaron evolucionar en la música, que no me dejaron tomar el curso de la música”, confesó. “Son muchas cosas, cosas que pasaron en mi niñez, cosas entre mis padres, cosas de mi mamá y todas esas cosas, de momento dije, ‘si voy a hacer este trabajo, tengo que limpiarme de eso. Tengo que dejarlas ir”.

PUBLICIDAD

En el balance de esas vivencias, volvió a encontrarse con “las cosas que me hicieron mucho daño” y también con “esa compañía de mi papá durante el proceso de mi niñez que fue vital y lo será por siempre”.

Musicalmente se inspiró en la onda electrónica que captó en temas de su progenitor de la década del 1970 y 1980 y las trajo a una combinación folclórica actualizada. “Definitivamente siento que mi trabajo (Eduardo Cabra) lo lleva a otro nivel, y sí es importante esa invitación de Eduardo de escribir y componer con honestidad, desde el corazón”.

Creo que me siento más seguro, en mis zapatos, antes era bien difícil, porque no importa qué, estoy representando a papi, y esos son shoes que no hay manera de llenarlos, pero ya me siento tranquilo de que soy yo” - Hermes Croatto, cantautor

La herencia paternal de los Croatto poco a poco se va reflejando también en la relación de Hermes con su hijo Mauro. El niño de nueve años lo representa en su infancia en el vídeo que acompaña el lanzamiento del tema en promoción. El trabajo audiovisual fue grabado en Cayey con la dirección de David Norris.

A días de ser papá por segunda vez

El cantautor está próximo a experimentar una nueva paternidad a los 40 años. Su esposa, Viviana Santana, está en la etapa final del embarazo de Vida, como decidieron llamar a la bebé en camino.

“Estamos locos por que llegue, va a ser bien fun para los tres”, expresó Hermes.