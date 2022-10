No es su primer concierto, pero él lo siente como el más cercano a su identidad personal y artística. Es, además, una nueva oportunidad de reencontrarse con el público para compartirle lo que ha sido su herencia musical, pero también el presente que representa a través de una propuesta folclórica enriquecida por arreglos electrónicos.

Con esta promesa se prepara el cantante y músico Hermes Croatto para sus próximos dos conciertos homónimos los días 14 y 15 de octubre en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan, en una producción de Tony Mojena Entertainment. La fecha anunciada para el Teatro Yagüez, en Mayagüez, se canceló por retos del edificio.

“Muchas veces había hecho conciertos, en el pasado también homenajes a papi, esa herencia siempre está presente en todo lo que hago, pero este concierto se siente mucho más personal”, expuso en un encuentro este martes, uno a uno, con la prensa local.

Musicalmente el padre de Mauro (10) y Vida (seis meses) evocará sus influencias musicales desde la niñez hasta la actualidad, y eso incluye también traer desde el recuerdo aquellos temas “que siempre son los que la gente espera” del repertorio del padre, Tony Croatto (1940-2005).

“Quiero ir a través de lo que escuché desde niño y traigo mucho elemento también suramericano, la música campera, milonga uruguaya... Viene mi primo Leo, de Uruguay, para un momento que queremos hacer en honor a nuestra herencia, porque está Leo, Ale, voy a ver si monto a Mauro en tarima, y yo, son cuatro generaciones Croatto en un mismo tono, una misma música”, adelantó. “Quiero llevar a la gente a través de canciones que cantaban mis abuelos en Italia, voy a cantar en italiano un poquito, y después me voy para Uruguay, quiero irme en un viaje musical a través de mi familia, todo lo que he escuchado desde que soy un niño, hasta desembocar en mi propuesta, en mi proyecto”.

Temas como “Borikén”, “Respiro perdón” e “Isla de tus ojos” serán parte del espectáculo musical, además de uno que otro aguinaldo a ver si se avanza a la Navidad.

Para Hermes Croatto colocar su propuesta actualizada del folclor puertorriqueño sigue siendo una “mezcla de sentimientos”. De un lado, la reacción positiva del público, desde los más jóvenes hasta los viejos que lo siguen por herencia del padre, y del otro lado, el limitado apoyo de la industria de la música a otras vertientes que no sean del género urbano.

“Sí hay sus retos, como en todo, pero mi papá me dejó un camino recorrido, un camino ya talado, y me tengo que sentir bendecido por eso. Ya nada más menciono mi apellido y la gente está parando la oreja para escuchar lo que tengo que decir, así que por ese lado soy muy afortunado y estoy sumamente agradecido”, destacó el cantautor. “Lo que es la parte del negocio de la música, definitivamente, lo que está in es el reguetón, el trap, que eso está superchévere, pero incluso haciendo el disco con (Eduardo) Cabra, que es una persona que ha viajado tanto a través de toda Latinoamérica, me decía, ‘Este es el único país que escucha su música en las navidades, que no le da una importancia a su folclor musical a través del año’”, lamentó, por otra parte.

Muy importante mencionar que el respaldo de la gente lo siento increíblemente, lo que me falta es más a nivel de la industria de la música, que se le dé más oportunidad a este tipo de propuesta como la mía” - Hermes Croatto, cantante y músico

Reconoce que percibe un “movimiento” entre la generación joven, impulsando propuestas de ritmos autóctonos desde una perspectiva moderna. “Poco a poco se va a sintiendo que va creciendo, porque heredé a todo el combete de papi de la vieja guardia, pero empecé a ver chamacos y chamacas que están escuchando lo que estamos haciendo, me escriben, me buscan, y eso me llena de un privilegio bien grande”.

“Hermes Croatto, el concierto” tendrá su momento para acercarse a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, mas aún no se anuncia la fecha. Igualmente el artista ya proyecta comenzar a gestar un próximo álbum con la combinación creativa que formó con el productor Eduardo Cabra.