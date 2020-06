El cantautor Hermes Croatto presentará el concierto “El viejo y yo” para celebrar a los padres el domingo, 21 de junio, a las 4:00 p.m., desde su página en Facebook.

“Por lo regular uno está acostumbrado a ver homenajes a las madres, pero a los padres los dejamos un poco al lado, es por esto que decidí hacer este concierto, no solo en honor a mi papá, sino a todos los padres de Puerto Rico, dentro y fuera de la Isla", expresó cantante y músico en comunicación escrita.

"En mi caso, muchas personas conocen a Tony Croatto el artista, pero para mí él era papi, el viejo. A través de este concierto por primera vez compartiré anécdotas privadas nuestras a través de las cuales las personas podrán conocer cómo era nuestra relación,” anticipó Croatto.

La presentación se grabará al aire libre y será el primer concierto acústico que ofrezca el cantautor, desde que comenzó la pandemia. A él se unirá su sobrino, el también cantante y músico Ale Croatto, y parte de los músicos que siempre lo acompañan.

“Durante la pandemia he realizado varios lives desde casa y la aceptación del público ha sido increíble. Si bien los lives me los he disfrutado, ya era el momento de hacer algo más abarcador. No tendré a la banda completa, porque será acústico, pero sí me acompañarán algunos de los muchachos con los que por años hemos trabajado”, detalló el cantautor.