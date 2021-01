La historia del traslado de la capital de Puerto Rico, de Caparra a San Juan, era un dato remoto para el cantautor Hermes Croatto hasta que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), en voz del director Carlos Ruiz, le extendió una invitación para crear un especial musical que hilvanara ese suceso de 1521, desde una perspectiva actual.

Ese trabajo artístico sería parte de la celebración que realiza el ICP, de los 500 años de ese evento histórico. Fue así que surgió un primer especial que presentó la institución cultural el pasado septiembre, y ahora, Hermes recoge seis de los 10 temas que comprendió el proyecto original para estrenarse en el formato EP (extended play) con el título “Mi San Juan”.

El repertorio comprende temas propios como otros del catálogo del padre, el cantor Tony Croatto (1940-2005), y lo grabó en un estudio, en vivo, junto con su sobrino, Ale Croatto.

“Me gusta mucho que es live, porque tiene una magia de que lo que pasó en ese momento, allí quedó capturado. No hubo break para arreglar nada”, comentó del proceso de grabación, del que también destacó la participación “excepcional” de los músicos que les acompañaron.

“Quería hacer algo que fueran todas canciones propias, pero no tenía tiempo para ponerme a escribir y hacer canciones. No tenía ese tiempo, así que dije, ‘Mano, hay una canción en un disco de papi, en el disco ‘Tradición’, que no es muy popular, déjame buscarla para repasarla, y cuando me pongo a escuchar esa canción, que mi papá la escribió antes de yo nacer, decía ‘Esta es la canción para abrir el especial’”, compartió sobre el tema “Perfiles de mi ciudad”.

Otro título incluido -que no necesariamente figura entre los más conocidos de Tony Croatto-, es “12 de octubre”.

Fue un renacer de estas dos canciones a través de la pieza, de una manera bien linda, nieto e hijo de papi, que le dimos una vida nueva” -Hermes Croatto, cantautor

De las seis canciones contenidas en el EP, destaca además una nueva versión de “Agüeybaná”, con arreglos de guitarra eléctrica y del cuatro puertorriqueño.

Cada uno de estos temas tiene una recreación visual desde alguno de las edificaciones o fortines históricos, como El Morro, el Castillo San Gerónimo, Casa Blanca y el Cuartel de Ballajá, entre otros.

“Cogimos esos edificios y creamos una historia a través de la música, con un poco de información, para que esta celebración de 500 años tuviese una sustancia educativa, además de musical”, expuso.

“Mi San Juan” ya está disponible para descargar en las plataformas de música digital.

Dedicado de lleno a la música

Hermes Croatto trabajó por largo tiempo en la industria hotelera, no obstante, en febrero de 2020, cuando comenzaban a cerrar la mayoría de las hospederías, quedó sin trabajo.

Pero, afortunadamente, tiene las manos llenas y este año lo inició creando nuevas canciones que irá presentando poco a poco.

“No me ha faltado nada, he crecido mucho, sigo creciendo, nuevas oportunidades se me han ido abriendo y por eso le doy tantas gracias a Dios”, dijo. “Este año me voy a meter en el estudio heavy. Ya este año empecé en el estudio, colaborando con gente bien chula. Me voy a enfocar en el estudio y grabar música nueva, música mía”.