Si hay un trabajo que mejor define la identidad musical que ha ido forjando el cantautor Hermes Croatto es, justamente, el álbum homónimo que desde hace una semana está disponible en las plataformas digitales.

“Hermes Croatto”, el EP, tuvo como preludio los sencillos “Respiro perdón” e “Isla de tus ojos”, y se presenta de lleno con una selección de otras cinco canciones, cada una con una temática y musicalidad distinta dentro del folclor contemporáneo que promueve.

“Es chulo cuando ya te van diciendo, me encanta tu música, soy admirador de tu viejo, pero también tuyo. Eso es chévere, porque no es que me esté despegando de lo que papi hizo, que tampoco es el propósito. No quiero nunca ni competir con papi ni hacer lo mismo que él, yo lo que quiero es continuar su legado, pero de una manera propia, atemperada a estos tiempos”, expresó el cantante y músico.

“Es una satisfacicón brutal, y que lo estén escuchando en otros países, como Argentina, México, España, eso también es una gran satisfacción, porque esta gente está escuchando nuestros instrumentos, nuestro vibe, que es bien lindo”, continuó.

Del nuevo grupo de canciones se escucha ahora el tema “La voz del monte”, cuyo video trae de vuelta a su hermana, la actriz Mara Croatto. Ambos se pierden en un viaje dirigido por la nostalgia del recuerdo de su padre, el legendario Tony Croatto (1940-2005), y por los olores, colores y sabores de los campos nuestros.

El video, dirigido por David Noriss, es un vivo retrato de la actividad que acostumbran hacer como hermanos en cada visita de Mara Croatto a la Isla. “Nos vamos para los lugares que papi nos llevaba. Me pide ver montañas, ella lleva años en Florida, entonces, además de ser mi hermana, de ser hija de papa, ella es la representación de la diáspora de ese boricua que se cría aquí”, compartió.

Este tema y demás repertorio comprendido en el proyecto -producido por Eduardo Cabra en colaboración con Sie7e como compositor-, Hermes Croatto lo presentará junto con sus músicos este sábado, a las 12:00 del mediodía en un concierto gratuito en local que antes ocupaba la tienda Gap en el primer nivel del centro comercial Plaza Las Américas. Seguido, le cederá la tarima a solistas y agrupaciones noveles, igualmente promotoras del folclor puertorriqueño. Habrá además unas exhibiciones de artesanos.

La promoción del álbum que, según ha dicho, “ha seguido creciendo en amor y en arte”, la llevará conjuntamente con la coordinación de serie de conciertos que proyecta iniciar en octubre y con la que anhela llegar a distintas salas de espectáculos y teatros en la Isla.

La otra “vida”

Salida del disco, llegada de su segunda cría y mudanza, todo ha ocurrido en un periodo estimado de tres meses, lo que para el menor de los hermanos Croatto ha significado una “explosión de amor”.

La llegada de Vida, segundo fruto de su matrimonio con Viviana Santana, ha sido una “bendición” para el núcleo que completa su primogénito Mauro.

“Verla tan despierta, tan alegre, es una niña bien alegre, y ver a Mauro en su papel de hermano mayor, queriéndola cargar todo el tiempo, y nosotros diciéndole, ‘dale un break, todavía está my monga, deja que se ponga un poquito más durita’, pero siempre que le pasa por el lado le da un beso. Ella ve a Mauro y como que se le ilumina el cielo”, relató de la nueva experiencia en la paternidad.