La ilusión de combinar su estilo de folclor moderno con una orquesta sinfónica llevaba tiempo dando saltos en la cabeza del músico y cantante Hermes Croatto.

Una pasada colaboración con los Caribbean Tenors, acompañados de una orquesta sinfónica, lo convenció de ir tras su momento con un concepto similar. La oportunidad será este viernes, a las 8:00 p.m., en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce, donde por primera vez interpretará su música junto con la Royal Symphony Orchestra en lo que se vendió como “Croatto Sinfónico”.

Cerca de 40 músicos, entre los integrantes de la orquesta y los de su propio grupo, se unirán en esta única fusión para celebrar a los padres con un repertorio seleccionado entre los temas de Hermes, los de su fallecido padre, Tony Croatto, y otros de la música popular.

PUBLICIDAD

“Yo estoy enamorado de este concepto”, afirmó el artista. “Estoy bien pompeao. Esto, con el favor de Dios, va a quedar supercool”.

“Quiero hacerle un homenaje a la figura masculina que está en nuestros hogares. Vivimos en un mundo que está lleno de gente desequilibrada, etcétera, pero yo, por ejemplo, me siento muy honrado del papá que tengo, de los abuelos que tengo, y hay que celebrar tantas cosas... Llegó el momento de hacer ese homenaje a los padres, no solamente al mío, sino a los de todas las personas que estarán en el público, porque estoy seguro que de la misma manera que llevaré el hilo conductor a través de la música y de la historia de mis abuelos, de mi papá, y mía como padre, estoy seguro que todos los padres del público se van a sentir identificados con lo que vamos a cantar allí”, anticipó.

Es poco lo que compartió sobre el contenido del concierto -que tendrá una segunda función el 18 de agosto-, pero sí adelantó que por primera vez le pondrá voz en vivo al tema “Cabalga al infinito”, una composición del 2006, un año después de la muerte del padre e inspirada por los cuentos que le escribió su abuela paterna.

“Ella recordó haber dado a luz de papi mientras las campanas del pueblo sonaban; me habló de un montón de cosas más, pero esa imagen fue lo que me impulsó a escribir lo que escribí”, detalló.

Goza la paternidad por partida doble

Hermes Croatto está viviendo ser papá con un preadolescente, Mauro (11), y una niña, Vida (2). Con él, dijo, es como verse a sí mismo, y con ella, anda rendido a lo que diga la pequeña.

“La chica me dice lo que sea y yo no le pregunto, eso es, ‘Toma mi amor’”, compartió. “Es diferente, porque en Mauro me veo a mí mismo, pero con esa gordita rica es una alcahuetería”.