El cantautor Hermes Croatto saldrá al encuentro de la diáspora puertorriqueña en su primera gira de conciertos por las ciudades de Boston, Hartford y Nueva York el próximo mayo, como parte de la programación del BoriCorridor Tour.

Con la ilusión de lograr ese primer abrazo musical a los boricuas de la diáspora de manera presencial, Hermes se prepara para llevar un extenso repertorio que combina melodías de su autoría y los recordados clásicos de su padre, Tony Croatto.

“Con este tour quiero invitar a un reencuentro con nuestra identidad como pueblo a través de nuestra música. Será una noche llena de cultura y folclor puertorriqueño”, expresó el cantante, quien contagiará al público con el sentimiento patrio y el amor a la naturaleza que le distinguen.

Junto con su banda, Hermes se presentará en el Club Passim, en el Harvard Square de Boston el 2 de mayo. El viernes, 3 de mayo, estará en Immanuel Congregational Church de Hartford y el sábado 4 en Hostos Center for the Arts & Culture de la Ciudad de Nueva York. “Conectar con nuestra gente de la diáspora es algo que he deseado desde hace tiempo, que la gente me pedía, y estoy emocionado de que finalmente se haga realidad junto a la gente linda de BoriCorridor”, dijo Hermes.

La visita a estas ciudades es otro escalón en la carrera de Hermes como solista, quien ha logrado imprimir su sello personal con nuevas formas de hacer música folclórica que enamoran a las nuevas generaciones de puertorriqueños, sin dejar de honrar su herencia familiar. En 2022, presentó su primer disco, de la mano del reconocido productor Eduardo Cabra y en colaboración con el también cantante y compositor Sie7e.

“Los boricuas de la diáspora están ávidos de seguir conectando con su cultura. Hacer posible que artistas tan maravillosos como Hermes Croatto lleguen a estas ciudades de Estados Unidos nos da una gran alegría”, comentó, por su parte, Elsa Mosquera, colíder de Ágora Cultural Architects y creadora de BoriCorridor Tour. Esta iniciativa, respaldada por Mellon Foundation, busca acercar a los artistas residentes en Puerto Rico con el público y las organizaciones culturales que brindan servicios a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos.