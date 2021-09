En más de una ocasión Enni Lozada ha acompañado a su papá en tarima. Pero ahora la hija de Vico C alza vuelo como solista.

La menor de los hijos del rapero debutó el fin de semana en Noveltea Cafe, en Orlando, mostrando que por sus venas corre sangre artística.

“Antes solamente cantaba en vivo en los conciertos de mi papá. Pero siempre cantaba la misma canción (me acuerdo) y ya ni me gusta cantarla jaja. Esta noche es muy especial para mi, porque por primera vez pude cantar con mi corazón y expresar mis sentimientos. Gracias @noveltea_cafe_orlando por darme la oportunidad de expresarme de la mejor manera (cantar) especialmente en una noche tan sensible para mí. Por ahí viene más videos pronto”, compartió la jovencita en su cuenta de Instagram junto con vídeos de su presentación.

Y no podían faltar la muestras de apoyo y orgullo de sus padres, especialmente de su mamá Sonia. “Mi niña hermosa !!... Amo verla cantar”, escribió.