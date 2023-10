¡Los boricuas se hacen sentir en cualquier rincón del mundo!

En esta ocasión, Puerto Rico se dio a conocer una vez más cuando Galileo Skye Chrisman Caro, el hijo adolescente de la actriz Yvonne Caro, se ganó la medalla de plata en una competencia internacional de piano que se llevó a cabo en Nashville, Tennessee, mejor conocido como la “Ciudad de la Música”.

La puertorriqueña habló con Primera Hora sobre la victoria que tuvo su retoño de 15 años en la Nashville International Chopin Piano Competition, un evento dedicado a celebrar el repertorio musical del polaco Frédéric Chopin –considerado como uno de los mejores pianistas del siglo XIX- a través del talento juvenil de hoy día.

Galileo Skye Chrisman obtuvo la medalla de plata en la competencia dedicada al pianista y compositor Frédéric Chopin. ( Suministrada )

Chrisman Caro, criado entre la ciudad de Los Ángeles, California, y el pueblo de Rincón, fue uno de los 26 finalistas seleccionados el pasado mes de septiembre para participar en el concurso que se llevó a cabo del 14 al 16 de octubre en el Centro de Artes Escénicas Martha Rivers Ingram de la Universidad de Vanderbilt, convirtiéndose en el único en representar a Latinoamérica.

“Mi hijo y su maestra, Ivana Gruberic Malo, escucharon de la competencia y de la manera que tenían que someter era haciendo una grabación del participante tocando una pieza del compositor, y enviamos el video en las últimas semanas de julio, pero no dejaron saber quiénes pasaban a la final hasta mediados de agosto”, expresó Caro en entrevista telefónica.

El adolescente, quien participó en la categoría de 11 a 15 años, compitió contra otros seis pianistas que provenían de países como Estados Unidos, Canadá, China y Rusia. Durante su repertorio, que duró unos 20 minutos, Chrisman interpretó piezas como Nocturno en fa mayor, Op. 15, nº 1; Etude en do menor, Op. 10, #4; Etude en mi menor, Op. 10, #6; Balada nº 1 en sol menor, Op. 23, y una obra nunca antes escuchada del compositor canadiense-armenio Ashot Ariyan titulada Nashville Nocturne.

“Lo que ellos anunciaron es que iba a ser una selección rigurosa porque querían los mejores pianistas del mundo, ese era el ‘statement’ que ellos hicieron porque querían una competencia transparente, donde los jueces no podían someter a sus propios alumnos. Pero como era de tantos pianistas en el mundo no le dimos cabeza al punto, tanto así que yo decidí regresar un tiempo a Puerto Rico, y tan pronto compré el pasaje nos enteramos que él entro al concurso”, destacó la actriz.

Tras conocer la buena noticia, Caro manifestó a este medio que quedó sorprendida que su retoño, que lleva entrenándose en el piano desde los seis años, fuera elegido entre un grupo de otros jóvenes con vasta experiencia en la música clásica, algunos de ellos siendo catalogados como prodigios.

“Esto es un logro, porque muchos de esos niños, si no la mayoría que están en edad escolar, son educado en la casa y entonces se dedican a viajar el mundo para participar en este tipo de competencia, y tienen unos credenciales increíbles, y hasta han llegado a tocar con las orquestas sinfónicas de sus países”, manifestó.

Al finalizar de la competencia, el puertorriqueño quedó como primer finalista junto a Kenneth Chen, un joven canadiense de 14 años que ha cautivado al público con sus dotes musicales desde los cinco años.

“Me dicen que el nivel pianístico que hubo allí en la competencia fue algo extraordinario y el hecho que él haya sido notado y visto como alguien a este nivel, a mí se me paran los pelos”, puntualizó.

Chrisman Caro se ha destacado en su carrera artística por dominar piezas como la Toccata en Mi menor de Johann Sebastian Bach, la sonata Tempestad de Beethoven y el Widmung de Robert Schumann y Franz Liszt, así como compartir en diversas comunidades los famosos villancicos navideños de su Isla del Encanto.

Además, el adolescente -que se encuentra estudiando el segundo año en un grado en música en Los Angeles High School for the Performing Arts- ha conseguido otros galardones en concursos como el Glendale Piano Competition (2019), el CAPMT, District IX Honors Competition (2020), el MTAC Scholarship Competition (2021), el LA International Liszt Competition (2022) y el CAPMT, District IX and Statewide Honors Competitions (2023).

“Él siempre se ha considerado puertorriqueño, y no necesariamente porque se le ha inculcado de alguna forma, sino siempre se ha considerado como una persona bicultural, bilingüe y boricua. Al ver que el evento era internacional, el muchacho dijo: ¿por qué no representar a Puerto Rico?”, manifestó la actriz.

“Me conmueve mucho esa decisión, porque yo sé que cuando uno tiene un éxito y uno lo comparte con la gente acá en Puerto Rico le sube la moral, le emociona a la gente y uno se siente que uno pertenece al mundo, porque a pesar de uno estar en la isla, uno no está aislado. Esto es un triunfo para todo el mundo”, destacó.