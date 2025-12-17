El cantante y compositor añasqueño, Alfonso Vélez, “El Fua”, se encuentra recluido en el Hospital Perea de Mayagüez tras presentar complicaciones de salud por un broncoespasmo en su pulmón derecho, según confirmó en redes sociales su hija, la periodista Azyadeth Vélez Candelario.

En un breve escrito, Vélez Candelario explicó que el autor de temas navideños como “El Jolgorio”, “La Luz” (por la que se le conoce como ‘El Fua’) y “El camello que no pasó inspección”, entre otras, se encuentra bajo el cuidado del hematólogo oncólogo Sifredo Acarón, quien ordenó su hospitalización, entre otras cosas por su avanzada edad. “El Jibaro de Añasco”, quien se presentó en verano pasado en el Coliseo de Puerto Rico como uno de los artistas invitados en la residencia de ‘Bad Bunny’, tiene 86 años de edad.

Vélez Candelario aprovechó su publicación en las redes para agradecer las muestras de cariño del pueblo para con su padre y solicitarle privacidad al público en este delicado momento, pero más que nada para pedirle a los puertorriqueños que se unan en oración por la salud de Vélez Iturrino. “Tanto Mami, mis hijos, Tito y Fanny, como yo, estamos muy agradecidos con todos sus mensajes y llamadas. Sin embargo, para nuestra tranquilidad y la de él, les suplicamos, por favor, que respeten la privacidad que estos momentos ameritan y que, preferiblemente, se unan a nosotros a través de la oración porque sabemos que las oraciones son escuchadas. Nosotros tenemos la certeza que hay Fua para rato y que su luz va a seguir prendida por mucho tiempo. Les apreciamos muchísimo. ¡Gracias a todos!“, expresó Vélez Candelario.

Según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, el canta autor añasqueño nació en el 1939 y a los 13 años comenzó a darse a conocer en la música. Vélez Iturrino lanzó unas seis producciones musicales antes de cobrar notoriedad en el 1973 cuando “La Luz” llegó al pentagrama musical, convirtiendo en el éxito de esa temporada navideña. La jocosa estrofa que dice “y venía la brisa, y fua, y me la apagaba”, rebautizó al cantante dándole un nuevo segundo apellido, Alfonso Vélez, “El Fua”.

Con una extensa carrera musical, “El Fua” ha grabado más de 50 discos en los que también exploró otros géneros como el bolero, la guaracha y el merengue y algunos de sus temas han sido grabados por orquestas de renombre como El Gran Combo de Puerto Rico y Marco Antonio Muñiz. Además de haber grabado junto a otros cantantes como Nino Segarra.