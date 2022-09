El Senado aprobó hoy una resolución conjunta (R. C. del S. 6) para disponer que la Plaza del Mercado de Añasco lleve el nombre del reconocido cantautor Alfonso Vélez Iturrino, mejor conocido como “El Fua”.

La medida, que fue aprobada con 19 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones, pasa a la Cámara de Representantes.

Una medida similar se aprobó de forma unánime por el cuerpo de senadores el 16 de septiembre de 2019, pero la pieza legislativa no completó entonces el trámite en la Cámara de Representantes. La pieza legislativa, radicada a petición del Municipio de Añasco, le ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hoy derogada por ley 55-2021, denominar la Plaza del Mercado de Añasco con el nombre de Vélez Iturrino.

“Me siento muy honrado y agradecido”, expresó don Alfonso vía telefónica a Primera Hora. El reconocido músico dijo que está grabando su próxima producción navideña, que según adelantó incluye un número al “aumento en la gasolina”. Compartió que también escribió unos versos por los apagones, pero sostuvo que “ese lo tengo guardado, no lo he grabado”.

“Si se va la luz

Me alumbra la luna

Y chinguín, chinguín

que se chave Luma”, dijo tarareando uno de los versos.

En 2017, tras el fuetazo del huracán María, que dejó a oscuras a miles de hogares en Puerto Rico, el cantautor refrescó el tema más pegado en su larga trayectoria musical: “La luz”. En esa ocasión grabó una canción con versos adaptados al potente huracán María de la pegajosa letra que popularmente se conoce como “El Fua” y que en 1973, lo llevó a la fama.

Don Alfonso, ha grabado más de 500 composiciones cantando con músicos de tierra adentro y con orquestas como El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, Nino Segarra, Máximo Torres y La Patrulla 15, reza la exposición de motivos de la medida legislativas. Destaca además, que otros artistas han grabado sus composiciones como “El jolgolrio”, A quien no le gusta eso” y “Te estoy suplicando”, que grabó Marco Antonio Muñiz, al igual que Danny Rivera.

Nació el 30 de septiembre de 1939, en el barrio Miraflores de Añasco, de una familia de siete hermanos. Está casado con Carmen Lydia Candelario y el matrimonio procreó dos hijos: César Alfonzo (QEPD), y Azyadeth, periodista y profesora universitaria.

Desde muy joven, trabajó en la agricultura recogiendo café, cortando caña y carretero de bueyes. En su juventud, emigró a Nueva York, donde trabajó en los campos limpiando cebollas y recogiendo tomates y lechuga. También fue limpiabotas y mesero. Sin embargo, sacó el tiempo para estudiar en The Art Institute of New York City, graduándose de actuación.

Pero lo más que le interesaba era la música y se dio a la tarea de producir su primera grabación en el año 1960, con el reconocido cuatrista puertorriqueño Yomo Toro. Fue en su segundo disco de larga duración con el que conoció el éxito, con los temas “Mi humilde carta”, “El payaso” y “Desde que tú te fuiste”.

El llamado de su amada patria no se hizo esperar y, a su regreso, continuó sus estudios en las noches, mientras trabajaba de gondolero y camionero en un supermercado. Durante esos años, tuvo la oportunidad de comprar un carro, el que luego utilizó para su labor de porteador público, profesión en la que se desempeñó durante gran parte de su vida. Asimismo, adquirió un pequeño negocio de venta de discos en la Plaza del Mercado de su querido pueblo de Añasco, conocido como “Añasco Record Shop”, que mantuvo por 24 años.

Desde 1998 produce su programa radial “Atardecer con El Fua” que se transmite los sábados por la radioemisora WBBA de Aguadilla.

También, sigue componiendo y grabando su producción navideña que todos los años es una de las más esperadas de la época.

Otra medida busca honrar a atleta olímpica de Peñuelas

El Senado aprobó también hoy la R. C. del S. 257 que designa la carretera PR 385 con el nombre de la atleta olímpica peñolana, Ivelisse Echevarría.

La medida que pasa a la evaluación de la Cámara propone que la PR-385 completa, desde el Km 0.0, intersección con la carretera PR-132, hasta el KM 5.6, intersección con la Carretera PR-127, jurisdicción del Municipio de Peñuelas, lleve el nombre de Echevarría, quien en 2003 fue exaltada al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Softbol.