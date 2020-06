El salsero Pedro Brull fue hospitalizado luego de sufir un ataque isquémico transitorio.

Según informó su portavoz, Freddie Ramos en una comunicación escrita a través de las redes sociales, Brull comenzó a sentirse mal desde el pasado martes y decidió acudir a una institución hospitalaria donde finalmente le diagnosticaron el ataque antes mencionado.

“Llamé a un primo mío que es médico y le expliqué el malestar que sentía en ese momento en la tarde del pasado martes 9 de junio, luego de escucharme me recomendó que fuera a una sala de emergencia, consejo que seguí y ahora disfruto de estabilidad y mejoría", comentó el cantante en declaraciones emitidas a través de su portavoz.

COMUNICADO DE PRENSA OFICIAL SOBRE LA SALUD DEL CANTANTE PEDRO BRULL: (11 de Junio de 2020) Hospitalizado el cantante... Posted by Luisito Figueroa on Thursday, June 11, 2020

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. esto ocurre cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve período de tiempo. EL paciente podría experimentar síntomas similares a un accidente cerebrovascular hasta por 24 horas. De la información se desprende que, en la mayoría de los casos, los síntomas duran entre 1 y 2 horas.

Se informó que cantante se encunetra en descanso por recomendación médica y seguirán monitoreando su estado de salud para dterminar cuándo podrá retomar su rutina diaria.

No se especificó en que institución se encuentra hospitalizado.

“Esto es un aviso de que si no nos cuidamos las consecuencias pueden ser fatales y haré los ajustes que me han pedido los medicos y no fallaré, hay Pedro Brull pa’ largo” dijo el inetérprete de Anoche aprendí.

El salsero agradeció las muestras de cariño recibidas por sus seguidores.