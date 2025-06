Parte de su rostro ha sido reconstruido y todavía experimenta el dolor físico de su recuperación tras sufrir un accidente en diciembre del año pasado, a casi dos semanas de haber cumplido sus 24 años. Pero sentirse agradecido por la vida y enfocarse en sanar se convirtieron en dos prioridades de gran peso en la nueva cotidianidad del intérprete urbano Hozwal.

Cuando su motora chocó contra el vehículo que manejaba una conductora en la urbanización donde reside su mamá, en Río Grande, pensó que moriría. Se fracturó un brazo. Su nariz se destrozó, lo que provocó que perdiera sangre en abundancia mientras llegaba asistencia médica para dirigirlo al hospital. Pero su anhelo de vivir predominó en esos instantes en los que temía lo peor.

“Cuando los primeros paramédicos llegaron ni sabían qué hacer, porque la cara no se me veía. Yo estaba sangrando mucho, pero estaba consciente”, recordó el exponente de trap al repasar el trágico momento que lo obligó a hacer una pausa en asuntos de música. “Perdí toda mi nariz. Mi nariz explotó. Me partí los pisos orbitales de los ojos, los dos, el hueso que está debajo de los ojos, ese hueso que tiene el pómulo, me lo fracturé todo. Tengo toda la cara ahora mismo con placas”, prosiguió el intérprete, quien promueve el sencillo “Tú”.

Al entrar en detalles, reveló que todo pasó cuando se dirigía a visitar a su mamá en su pueblo natal. “De camino para la casa de ella, una anciana conduciendo en la misma carretera principal, ya dentro de la urbanización, hizo un viraje hacia una bocacalle sin señales de viraje. Parece que no tenía luces de freno y cuando se tiró, se tiró a una velocidad que, literal, bloqueó la calle”, narró. “Prácticamente, lo que hizo fue atravesar la guagua en el medio de la calle y yo impacto su vehículo con la cara”.

La falta de protección apropiada favoreció la intensidad del impacto. “Yo tenía el casco, pero el que es a mitad, el caparazoncito. No tenía el ‘full face’, que es el que usan en ‘motocross’, el que te cubre la barbilla, o sea, completo”, lamentó Hozwalt Ortiz Vélez. “Yo estaba detrás, a bastante distancia. Frené, pero la brea estaba como recién pavimentada. Cuando apreté el freno, me falló. La motora lo que hizo fue patinar”.

A pesar del impacto no perdió la conciencia. “Creo que por la misma adrenalina, con el brazo ‘partío’, me levanté como pude. Yo lo que quería era ver que los pies estuviesen bien, que yo estuviese completo”, confesó con cierto asombro. “Llamé a mi mamá. Cuando llegó estaba desesperada. Me decía que no hablara, ‘te estás desangrando por la nariz’”. Esta realidad le hizo dudar si sobreviviría y lo llevó a repasar varias reflexiones dentro de la angustia.

“Llegué a pensar ‘me voy a morir aquí’. Pensaba en mi hija. Lo que decía era ‘no llegaste ni siquiera a su quinceañero’. Pensaba ‘cómo será que mi hija se quede sin papá’, porque somos bien, bien apegados. Eso era lo más difícil de sobrellevar en ese proceso”. La pequeña cumplirá tres años en julio.

La gravedad requirió que permaneciera hospitalizado por casi tres semanas, y que fuera sometido a varias cirugías.

“Estuve bien delicado de salud. Me entubaron y todo”, recordó el intérprete de temas como “Amor real” y “Él sí tú no”. “Mi nariz completa es prótesis. Tuvieron que reconstruírmela porque se explotó en tres pedazos por el impacto. No tuvieron que usar ninguna piel porque yo lo que me rompí fueron todos los huesos. La piel como tal fue unirla con puntos. Adentro sí perdí todos los huesos”, reiteró. “Literal, recogieron todo el reguero de hueso que tenía (dentro) y metieron la prótesis a la nariz. Y los pisos orbitales, como se me rompieron también, tengo una placa de titanio en un lado, y una en plástico en otra porque, obviamente, no se pueden poner dos de titanio porque la cara se queda muy rígida. Y me falta una operación”.

Como parte del proceso de recuperación pasó cerca de un mes respirando solamente a través de la boca. La sensibilidad en su rostro es otro de los aspectos a los que ha tenido que acostumbrarse. “Siento como esa sensación de presión en el área de la nariz y debajo de los ojos. Todavía las placas se están adhiriendo y la prótesis, obviamente, todavía no se ha curado 100%. Me dijeron que ese proceso se iba a tardar”.

El exponente urbano, quien confesó que no descarta en un futuro volver a correr motora, confesó que la mirada hacia la vida tomó un giro.

“Uno es joven, está lleno de energía, y a veces esa energía como que confunde, te hace pensar que no te puede pasar nada malo. Pero pienso que cuando pasas por una situación donde está en juego tu vida y la superas, eso te hace valorar y pensar en muchas cosas que te dan mucha fuerza”.

En este sentido, además del amor de los suyos, el cariño de los fanáticos se convirtió en una de las mejores medicinas a través de comentarios de apoyo. “Recibí muchos mensajes bonitos. Incluso de los mismos colegas, muchos también me escribieron y como que eso me llenó una parte de la esperanza”.

No se detiene

El exponente urbano aseguró sentirse listo para retomar las riendas de su carrera artística. En la actualidad, promueve el sencillo romántico “Tú”, que manifiesta la alegría de ser correspondido en el amor.

“La hice pensando en cómo se siente en ese mundo ahora mismo cada persona con su pareja. Pero el amor se vive en diferentes edades, en diferentes hogares, con diferentes personas, así que hay algo de valorar eso”.

Hozwal, quien cuenta con las producciones discográficas “La burla” (2021) y “Sempiterno” (2023) adelantó que continúa a paso firme trabajando en su carrera musical. “Voy a seguir soltando temas. Después del ‘comeback’, volví a una industria totalmente diferente. Ahora se tiene que sacar música cada dos, tres semanas, porque los fanáticos consumen mucha música”, afirmó sobre la nueva realidad en la industria.

“Por ahí vengo con un EP de seis temas”, adelantó. La diversidad de ritmos será uno de los fuertes del disco. “Va a ser más positivo, más romántico, más sentimental”, dijo con entusiasmo el intérprete, quien se ha dado a conocer principalmente por el trap y el “freestyle”. “También hay un reguetón. Estoy haciendo ‘drill’ y r&b. Vamos a tener mucha variedad de temas. Estoy haciendo de todo”.