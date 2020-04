“No soy una persona de tener un límite”.

El artista urbano Hozwal sabe que tiene un reto por delante en el anhelo de lograr una carrera musical sólida en un género de mucha competencia. Pero se trata de una realidad que le sirve de motor para seguir trabajando por sus aspiraciones.

No es un pasatiempo. Lo tiene claro, tanto, que aun en este momento de aislamiento ante la crisis por el coronavirus, las ideas no paran, ni el afán de hacer música.

“Estoy activo trabajando, encerrado en la cuarentena, pero hay que aprovechar el tiempo y convertirlo en tiempo productivo, adelantando trabajo, montando ideas nuevas”, dijo con entusiasmo el intérprete, quien lanza hoy el sencillo en español y el video de Sex Toy.

“Lo que quiero llevar con ese tema es una invitación a la mujer, a la intimidad, pero con clase, no vulgar”, señaló sobre el sugerente tema, que destaca ritmos del dancehall, y que cuenta con la colaboración del colega urbano Álex Rose.

“Él es una persona superhumilde. He colaborado con otros artistas, pero con Alex Rose te puedo decir que él siempre está pendiente de uno. Es un tremendo ser humano, fuera del lado artístico. Uno no siempre se queda en amistad con el artista con el que graba. A veces se queda en asunto de negocios, pero Álex, ahora mismo con la emergencia, me preguntaba si estoy bien, si me hace falta algo”, valoró Hozwal Steven Ortiz Vélez, firmado bajo Sold Out Entertainment.

Dentro de la línea de sus temas, prefiere los que se basan en experiencias amorosas. “Me gustan todos los estilos, pero me gusta más el lado romántico porque siento que me puedo expresar más, siento que le puedo meter más contenido, más letra, puedo llegar más a un público, a pensar más profundo que si hago un freestyle, que fue de donde salí, o si hago un rap de calle o malianteo”.

El artista de 19 años se dio a conocer desde su adolescencia con las improvisaciones del freestyle. “Empecé desde finales de séptimo, ya en octavo grado lancé un freestyle por Facebook y se fue bien viral”, recordó. “Pero ahí tú vas a hablar de lo mismo. Tal vez tengas otra forma de llevar el mensaje, pero siempre vas a caer en la monotonía del mismo ritmo”, observa. “En verdad me gusta mucho el lado romántico porque siempre puedo hacer una historia diferente”, reiteró el exponente urbano de Ceiba, quien compartió su compromiso al componer.

“La música que hago es con el corazón, con sentimiento”, aseguró la voz de Amor real. “Casi siempre trato de darle ese toque real a la letra que compongo. Invito a las personas que se den la oportunidad de escuchar a un nuevo talento. Y a los que me apoyan, gracias por confiar, por la oportunidad”.