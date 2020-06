La esperanza y la nostalgia marcan la temática del sencillo reciente del exponente urbano Hozwal, que esta vez le canta a una pareja del pasado a quien renuncia olvidar.

“Se trata de una persona diciéndole a otra que a lo mejor no está cerca, a lo mejor no está disponible, que no importa la distancia, no importa la situación del momento, siempre va a estar ahí”, expresó el también trapero sobre el sencillo Amor real, que basa parte de su contenido en algunas vivencias que experimentó con una relación en su adolescencia.

“Combiné mi experiencia con otras que he oído de amistades, de familiares. No necesariamente me pasó igual como sale la canción”, especificó. “Tuve una situación más o menos así cuando me enamoré más chamaquito. Me tuve que ir para Connecticut y yo estaba enamorado. Eso como que me chocó. No nos dejamos pero seguimos ahí”, confesó sobre el romance que comenzó a sus 15 años.

“Fue confuso y frustrante porque cuando piensas que todo está saliendo bien, te toca irte, cuando sientes que más feliz estaba, te toca ir a un sitio donde no tienes amistades”, reveló Hozwal Steven Ortiz Vélez sobre su partida a Estados Unidos cuando tenía cerca de 17 años.

“Estuvimos como seis a ocho meses a distancia”, dijo, antes de que la relación llegara a su fin. “Empezamos a tener vidas diferentes. Después me fui para Florida, seguí mi camino", compartió sobre el recuerdo. "Aquello fue un amor de escuela. Ahora tengo una pareja nueva, gracias a Dios. Estoy superbién”.

Amor real presenta una base musical de reguetón, distinto a varios de sus temas de rap y trap. “Empecé con una visión y ahora al tener más experiencia profesional, uno cambia de visión. Uno siempre va a seguir haciendo sus raíces, porque tengo muchos temas así, pero uno cambia”, mencionó el intérprete urbano de 19 años, quien a su vez promociona la versión remix del tema con la colaboración de los artistas urbanos españoles JuanFran y Bangada. “Son dos chamaquitos que están empezando y le están dando durísimo”, destacó la voz de Sex Toy, quien ha dejado en un segundo plano el estilo callejero para inclinarse por temas de romance.

“Soy una persona que me gusta cantar cosas profundas, no buscar cualquier tema”, dijo sobre su intención al componer.

Hasta en la China

El trapero celebra su participación en el tema Ángel guardián, presentado por el Grupo de Medios de China (formado por la Televisión Central de China, la Radio Nacional de China y la Radio Internacional de China), como agradecimiento a los trabajadores de la salud que se han desempeñado durante la pandemia por el coronavirus. El sencillo incluye la colaboración de intérpretes de otros países como República Dominicana (Willlie Gómez), Cuba (Yamila Terry), Argentina (Sofía Vicente) y España (Eli Rosex), junto con la cantante china Viva Deng Yin.

Ángel Guardián #CRIESP Presentamos con orgullo la canción Ángel guardián, interpretada por 5 artistas iberoamericanos juntos con nuestra locutora Viva Deng Ying, una obra musical que muestra nuestro agradecimiento y respeto a los trabajadores sanitarios de todo el mundo. Nos gustaría invitarte a unir tu voz a esta iniciativa. Publica un vídeo en Facebook o Instagram de tu interpretación de esta canción o simplemente un fragmento de la misma, con la etiqueta #AngelGuardian, para que luego recolectemos los cantos de ustedes y produzcamos un MV más completo, que incluya más diversas voces del mundo diciendo "gracias" a nuestros ángeles de la guarda. Posted by Radio Internacional de China en español on Tuesday, May 12, 2020

“Estoy súperagradecido de la oportunidad, de los que lo hicieron posible. Fue una experiencia súperbuena, de felicidad, porque soy el único puertorriqueño, y empezando a ver estas cosas así de grandes, me hace sentir superfeliz que estén pasando estas cosas”, manifestó con entusiasmo. “Porque a veces uno piensa que el trabajo y el esfuerzo que uno hace no va a traer cosas, y cuando uno ve que están pasando estos logros, uno dice ‘sí, me estoy dejando sentir’”.