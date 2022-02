Contar historias y lograr conectar con su público ha sido clave en su aspiración por abrirse paso en el género urbano. Unas nacen de sus propias vivencias. Otras, de anécdotas que escucha o de su imaginación.

El exponente urbano emergente Hozwal resalta cuánto se enfoca en crear letras que toquen de alguna manera la fibra de quien lo escucha, más allá de solo cumplir con lo que está en tendencia en el interés por sobresalir.

“Yo también soy fanático de la música y la escucho por la realidad. Si yo siento que tú estás cantándome algo que tú sientes, yo te voy a seguir. Por eso yo trato siempre de escribir bastante de lo que yo vivo, de lo que leo, lo que me cuentan, las cosas que pasan a diario, para que la gente se identifique”, mencionó el intérprete de temas como Amor real, Él sí tú no y Sex Toy.

PUBLICIDAD

“En mi música trato de ser muy personal, pero siento que hay temas en donde uno tiene que ser Hozwal y hay temas en que uno tiene que ser más lo que la gente quiere, un personaje, pero un personaje con el que puedan conectar. Hay que poder jugar con ese balance”.

En esa misma línea, promueve el trap de malianteo Hundreds, con la colaboración de Young Chimi.

“Es para el público más callejero. Es la esencia del Hozwal viejo”, dijo el exponente de 21 años haciendo referencia a sus primeros pasos en la adolescencia con versos de freestyle que compartía en las redes sociales. “No voy a dejar esa esencia porque siento que ese público siempre me va a pedir temas así”, añadió sobre el sencillo que forma parte de la lista de Trap Kingz.

A la par, para su nueva producción discográfica trabaja en nuevos temas que incluyen los asuntos del amor.

“En el malianteo no te puedes ampliar (con las letras), pero en otras historias tú puedes contar lo que sea. En historias románticas, de desamor, narras todo tipo de vivencias de lo que tú quieras”, mencionó Hozwal Steven Ortiz Vélez, quien el año pasado lanzó el EP La burla.

“El álbum que estoy preparando se llama Sempiterno. Tiene como concepto algo que empieza, pero no tiene final, porque así es que yo lo veo. Ahí vengo con otro giro, con colaboraciones grandes, temas más comerciales, otros ritmos, otros colores, otros conceptos de música”.

Dentro de las experiencias que celebra como parte de su carrera, es su participación el año pasado en el evento de música urbana Baja Beach Fest, en México, que logró reunir a figuras como Farruko, Karol G, Anuel AA, J Balvin y Ozuna, entre la amplia lista de artistas.

PUBLICIDAD

“Ver que en tan poco tiempo estaba en una tarima tan grande, para mí eso fue súper porque, que estas oportunidades le lleguen a uno que apenas está comenzando, es súpergrande, emocionado, superfeliz”.

En diciembre se presentó en el festival de música latina Vibra Urbana, en Miami, Florida, que también contó con exponentes como Don Omar, Arcángel, Myke Towers, Rauw Alejandro, Zion & Lennox, Lunay y Nio García, entre otros.

“Son experiencias diferentes. Por el motivo del COVID-19 en el Baja Beach el público estaba un poco más retirado, y en Vibra (Urbana) tuve la experiencia de tener al público más cerca, sentir la energía. Incluso me bajé de la tarima a cantar con ellos”, comparó con entusiasmo.

Su carrera es joven, pero Hozwal ha grabado con exponentes como De La Guetto, Cosculluela, Casper Mágico, Nio García, Ñengo Flow, Myke Towers, Jon Z y Jay Wheeler. Lo celebra, pero mantiene su enfoque en seguir aprendiendo y continuar trabajando para consolidar su trayectoria dentro del género.

“Yo nací para esto”, respondió enfático, y confesó que aunque ha comprobado que se trata de una camino lleno de altibajos y de competencia, no se visualiza de otro modo que no sea haciendo música. “No me lo imagino. Aun si algún día me viene el arranque de dejar de hacer música, yo sé que yo voy a volver”, sostuvo, y enfatizó cuánto dedica a su empeño.

“Las personas que me rodean saben que trabajo todos los días. Soy una persona que todos los días va al estudio buscando diferentes conceptos porque yo sé que para expandirse tú necesitas llegar a diferentes oídos. Tal vez a tu oído no le gusta el malianteo o tal vez a otra persona no le gusta lo romántico. Por eso es que uno hace diferentes conceptos, y yo trabajo todos los días para sacar música diferente y llevar mi forma de ver las cosas, mi mensaje. Esa es la meta”.