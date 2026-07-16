Listos para rendir tributo musical a la desaparecida filinista Lucy Fabery están sus colegas artistas Choco Orta, Fernando Allende, Jacky Capó, Zeny y Zory Beverraggi, y Gladys Núñez, quienes interpetarán sus grandes éxitos como parte de la actividad en la que se nombrará un tramo de la carretera PR-924 en Humacao como Luz Ercilia Fabery Zenón “Lucy Fabery”, el jueves 16 de julio a las 11:00 a.m.

En el evento, que será animado por la actriz y presentadora Lourdes Morán, participará también el pianista Junito Laredo, quien acompañará a los artistas. También participará el virtuoso de la trompeta Humberto Ramírez, con quien Fabery grabó sus últimos dos discos “Sentimentales”, (2012/2013), nominados a un Grammy Latino en la categoria Mejor Producción Tropical.

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“Para mí es un honor ser parte de este homenaje a Lucy Fabery, porque ella es inigualable; como Lucy no hay otra. Fue mi amiga, recuerdo que en uno de mis cumpleaños en la Fundación Nacional para la Cultura Popular me cantó”, dijo Gladys Núñez.

En iguales términos se expresó Jacky Capó. “Es un honor inmenso, porque uno tiene que agradecer a los compañeros que nos abrieron camino como mujer en el campo de bolero. Es un modelo a seguir, tanto en su calidad interpretativa, su consistencia en el escenario, y como persona”, sostuvo la hija del compositor Bobby Capó, de quien Fabery grabó una de sus grandes composiciones, “Juguete”.

Para el dúo Zeny y Zory Beveraggi, “es un privilegio ser parte de este merecidísimo homenaje con la otorgación de su nombre al tramo de la PR-924. Ella fue una gran cantante, artista, y amiga. Lucy se lo merece”.

Por su parte, el actor y cantante mexicano radicado en Puerto Rico, Fernando Allende, resaltó su calidad artística. “Me siento muy orgulloso de ser partícipe de este reconocimiento a la figura de Lucy Fabery en unión a este grupo de compañeros. Es muy meritorio la develación de su nombre a una de las calles de su pueblo natal Humacao por ser una gran artista y haber dado gloria con su arte a Puerto Rico”.