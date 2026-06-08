A once años de su fallecimiento, el sueño de la vocalista puertorriqueña Luz Ercilia Fabery Zenón, conocida artísticamente como Lucy Fabery, se hará realidad con la develación de su nombre, por partida doble, en un tramo de la carretera PR-924 que une a Humacao con Naguabo.

La actividad donde se rendirá tributo póstumo a la llamada “Muñeca de Chocolate” se efectuará el jueves, 16 de julio a las 11:00 a.m. en el área del Monumento al Maestro Puertorriqueño, en la calle Dufresne, esquina Antonio López, en Humacao.

El periodista y propulsor del proyecto, Luis Ernesto Berríos González, manifestó su satisfacción y ofreció detalles del evento.

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“Me siento supercontento y agradecido de Dios, porque al fin se hará realidad la mentira blanca que le dije a Lucy Fabery hace más de una década para que partiera feliz el día antes de su muerte, que una carretera de su natal Humacao llevaría su nombre, como era su anhelo”, sostuvo Berríos.

El periodista Luis Ernesto Berríos, junto a la filinista, fue el propulsor de la iniciativa. ( Suministrada )

“Llegó el momento de exaltar su legado con la instalación de su nombre a la mencionada carretera de Humacao y con el homenaje musical que tienen preparado sus amigos y colegas Choco Orta, Zeny y Zory Beveraggi, Gladys Núñez, Jacky Capó y Fernando Allende, quienes dirigidos por el pianista Junito Laredo interpretarán sus éxitos”, agregó.

La actividad, que será animada por la actriz y presentadora Lourdes Morán, contará también con la participación del virtuoso de la trompeta Humberto Ramírez, con quien Fabery grabó sus últimos dos discos. “Sentimentales” (2012/2013) fue nominado en el 2013 a un Grammy Latino en la categoria de Mejor Producción Tropical Tradicional.

Berríos González agradeció a la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, por su gestión en favor de la desaparecida vocalista.

“Agradezo profundamente la solidaridad y el apoyo brindado a la alcaldesa de Humacao, quien concluirá la obra que comenzó su padre, exalcalde Marcelo Trujillo Panisse, que no pudo realizar por su repentina muerte. Adicional a ese lamentable suceso, imposibilitaron la materialización del mismo el paso del huracán María, la pandemia del COVID 19 y varios cambios en la administración municipal”, recordó el comunicador.