El músico bandera del jazz en Puerto Rico, el maestro Humberto Ramírez, tendrá un fin de año 2023 de primer orden cuando este mes y en el venidero diciembre, honrará en tarima a uno de los grandes referentes del jazz mundial: el fenecido timbalero boricua Ernest Anthony “Tito” Puente.

Ramírez, trompetista de calidad internacional probada, estará activo como invitado especial en un evento que honrará la memoria de Puente en Nueva York el 11 de noviembre y luego el viernes 8 de diciembre será la figura principal junto a su big band en un evento en el que también se reconocerá la grandeza de Puente, esta vez en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

El legado musical de Puente, para muchos el padre del jazz latino o al menos su mejor exponente global, ha sido objeto este año de múltiples reconocimientos tanto locales como internacionales, toda vez que en abril pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento.

Puente, también conocido como el Rey del Mambo así como el Rey del Timbal, nació en Nueva York el 20 de abril de 1923 y falleció el 1 de junio de 2000, a los 77 años. Sus padres nacieron en Puerto Rico, pero Puente se crió en el Harlem Hispano.

Su legado como músico, compositor, director de orquesta, productor, sumado a la extensa cantidad de discos que grabó, sus colaboraciones con famosos músicos del mundo del jazz y la música tropical, su historial de galardones a nivel internacional, lo catapultan como uno de los grandes de todos los tiempos en la música general.

Puente siempre fue un referente para Ramírez cuando se forjaba desde jovencito como músico allá en el Viejo San Juan, donde se crió.

“En mi casa, mi padre escuchaba su música y desde pequeño conocí la obra y el impacto de Tito Puente como músico de jazz”, dijo Ramírez, quien fue merecedor de un premio Gramny en el 2000 con la producción de Olga Viva, Viva Olga, con la merenguera boricua Olga Tañón. Además en el 2013 su disco Sentimentales, con la fenecida Lucy Fabery, le valió una nominación al Grammy Latino.

De hecho, en un momento dado, el padre de Ramírez (del mismo nombre), músico y saxofonista, tuvo la oportunidad de tocar con Puente en varios eventos en Puerto Rico. Humberto, hijo jamás olvida cuando de niño tuvo la oportunidad de ver tocar a su padre, a través de la televisión, junto a la orquesta de Puente.

Ya de adulto, y ya un músico profesional de renombre internacional, el trompetista tuvo también la oportunidad de tocar junto a Puente y de conocer a sus hijos y a su esposa.

“Tito siempre me tuvo un gran cariño. Tuve el privilegio de tocar con él en Puerto Rico y en Nueva York, y de conocer de cerca a su familia. A sus hijos, que también son músicos y a su esposa. Puedo decir que me dio grandes consejos y compartió conmigo algunas de su vivencias y experiencias. Muy honrado con eso”, sostuvo Ramírez, cuyo álbum Portrait of Strangers es uno de los más destacados de su extensa publicación musical.

Así las cosas, el sábado 11 de noviembre, desde las 8:00 p.m., Humberto Ramírez será músico invitado especial para el evento que se llevará a cabo en el Hostos Community College en Nueva York, titulado: Mambo Diablo, honoring Tito Puente, the Ultimate Concert.

The Mambo Legends Orchestra, conformada por algunos de los miembros de la banda de Tito Puente, entre ellos el bongocero Johhny “Dandy” Rodríguez, el saxofonista Mitch Frohman, el percusionista y director de orquesta José Madera, junto a músicos de la talla de Ronnie Puente (vibráfono), Tito Puente, Jr. (timbales), el bajista Carlos Henríquez, el percusionista Louie Bauzó, el bongocero y timbalero Jimmy Delgado y el trompetista Ray Vega, estarán activos en la tarima.

A cargo de la parte vocal, la artista cubana Lucrecia cantará temas que grabara Celia Cruz con Tito Puente, la artista dominicana criada en Nueva York, Yolanda Duke, hará lo temas de La Lupe, el cantante ponceño Jeremy Bosch cantará temas que grabaran con Puente los cantantes Vicentico Valdés y Santitos Colón.

Mientras, antes del evento principal, entre las 3:00 y 5:00 p.m., en el vestíbulo del Hostos Community College, el autor del libro de la vida de Tito Puente, Joe Conzo, Sr., ofrecerá un conversatorio sobre el legado de Puente y hablará sobre su libro, Mambo Diablo. Además, Conzo, Sr. presentará y dará a conocer algunas grabaciones inéditas que dejara Tito Puente. Ambos eventos son organizados por el Hostos Center for the Arts & Culture.

Ramírez, por su parte, dijo que aunque conoce a fondo la obra musical de Puente, no le han informado sobre los temas que tocará en tarima.

“Puede que sean como tres números, pero eso sí, yo voy a aprovechar la oportunidad y pediré que me dejen tocar con la orquesta el resto del evento, cosa de curarme”, dijo Ramírez, dejando escapar una sonrisa.

En 1995, Ramírez tuvo la oportunidad de tocar junto Puente, en lo que el trompetista destaca fue uno de sus mejores momentos y presentaciones en Puerto Rico. Ese año, a Puente se le dedicó el Jazz Fest de Puerto Rico. Ramírez también tocó en otra ocasión junto a Puente, el pianista Eddie Palmieri y el flautista Dave Valentín en el Manhattan Center como parte del evento Tropi Jazz All Star.

Por otro lado, como parte del trabajo que realiza en Puerto Rico con su big band, Ramírez ha presentado varios eventos en tributo al legado de Puente. Esa precisamente será la temática del viernes 8 de diciembre en el Teatro de la UPR, cuando Ramírez y su orquesta presentarán en tarima un homenaje a dos de los grandes músicos boricuas de todos los tiempos: Tito Puente y Tito Rodríguez (4 de enero de 1923 a febrero de 1973).

De otro lado, como ya fue anunciado, Ramírez y su big band cerrarán la breve edición del evento Ventana al Jazz 2023 antes de su reinicio en el 2024, con una presentación tipo despedida de año el sábado 30 de diciembre en Ventana al Mar, en el área de Condado.