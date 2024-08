Con su trompeta, este boricua le dio forma al sonido de algunos de los exponentes más importantes de la música tropical local, achicó la brecha entre la música popular y el género urbano, y hasta tocó con su orquesta para algunos líderes influyentes de la política internacional.

Humberto Ramírez ha hecho de todo en su carrera y ahora viene con su masacote a celebrar cuatro décadas de éxitos con un álbum de aniversario que encapsula su amor por el jazz, la salsa y el merengue.

Bajo el título de “Humberto Ramírez 40th Anniversary Album”, el célebre músico presenta ocho composiciones en las que fusiona los sonidos y ritmos de un jazz latino, caribeño y boricua con un homenaje hacia algunas de las figuras que más influyeron en su paso por la música, que van desde el trompetista Miles Davis, el exárbrito del NBA Ted Bernhardt, y su madre Nilda Castro.

“Esto es un viaje que yo comencé en realidad hace 50 años, y que nunca imaginé porque no me propuse nada hasta más adelante, que comencé a darme cuenta, o me señalaron que tenía talento para hacer música”, expuso el artista en entrevista con Primera Hora.

Tras el lanzamiento de este proyecto, el sanjuanero se acordó de las conversaciones que tuvo a los 14 años con su papá, el saxofonista y director de orquesta Pipo Ramírez, al igual que ese momento en que éste le regaló el instrumento que trazó su camino para trabajar con grandes salseros como Willie Rosario y Tony Vega, así como la merenguera Olga Tañon, en la década de los 90.

“Con esa trompeta que me puso en las manos comencé a hacer música y esto me apasionó, la música me apasiona todos los días. Esto ha sido un viaje maravilloso, levantarme con la expectativa de trabajar con gente talentosa que me da la oportunidad de hacer”, enfatizó el también productor y director musical.

Además, el boricua asegura que su sabor no tiene fronteras, dado que el mismo se ha extendido al mundo urbano, cuando extendió su mano a exponentes como Tito El Bambino, Daddy Yankee y el dúo Zion y Lennox, lo que le demostró que el jazz y el reguetón pueden coexistir, y hasta apoyarse uno al otro.

“Yo no me veía en eso, pero me intrigaba cómo ellos creaban el contenido musical de lo que hacen. Yo escucho todo tipo de música, el jazz, la salsa... y la música clásica me van a arrastrar, pero yo escucho de todo, y me interesaba cómo ellos llegaban a su sonido, cómo lo construían”, expresó Ramírez sobre esta época en su carrera, que llevó esta música llegara a diversos recintos de entretenimiento en los años 2000.

El músico, quien ha trabajado con estrellas como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Willie Colón, La India y Rubén Blades, también la va a montar con su espectáculo “Humberto Ramírez. Mis 40 años de jazz... y salsa”, que se celebrará el sábado, 10 de agosto, en la Sala Sinfónica Pablo Casals, del Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA), con su “big band” de más de 20 músicos.

“El jazz, y yo que he estado en esto por más tres décadas, está en un buen momento en Puerto Rico. Sabemos que es un estilo de música que, por no ser tan comercial, el público es más reducido. Pero el jazz es música para todos, es cuestión de tú sentarte, escucharlo, y lo vas a entender poco a poco, y lo vas a hacer parte de ti”, aseguró el también arreglista, quien tocó con su orquesta para dos presidentes de Estados Unidos: Bill Clinton (1997) y Barack Obama (2009).