“Bendecida y agradecida de Dios”, dijo sentirse las vocalista Ida Claudio. Y es que a sus 89 años de edad sigue vigente y conserva su voz, con la cual deleitará al público que se de cita a su concierto “Cuando la vida te deje sin pabras“, el domingo 2 de agosto a las 4:30 p.m. en Musas y Eventos, en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Estoy bien contenta de regresar a Musas y Eventos. Después de una presentación el año pasado y recibir un reconocimiento que me confirió el Instituto de Cultura Puertorriqueño estuve mal de salud. Convalecí varios meses, pero gracias a Dios me encuentro muy bien, ansiosa por reencontrarme con mis fans”, indicó emocionada.

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“La música y los escenarios son mi vida, es lo más que disfruto: complacer al público y reciprocar todo ese amor y cariño que me han brindado a lo largo de mis más de 70 años de carrera”, abundó.

Claudio, acompañada por el maestro Cuqui Rodríguez en el piano y Gabriel Oliver en la percusión, interpretará los éxitos más conocidos de compositores como Tito Henríquez, Sylvia Rexach, Mytra Silva, Puchi Balseiro y Pedro Flores, entre otros.

La veterana vocalista comenzó su carrera como aficionada en el programa “Tribuna del arte”, de Rafael Quiñones Vidal. Apenas era estudiante de la escuela superior Baldorioty de Castro, de San Juan, donde se gradúo de cuarto año.

“Angelina Alicea, la reina del bolero, fue quien me llevó al programa de Quiñones Vidal en WKAQ. Él fue quien primero aprobó mi talento vocal y como premio de pasar la prueba me dio la oportunidad de trabajar en el segmento ‘15 minutos de música y poesía’ junto al locutor José Enrique Girona”, recordó.

“También trabajé con Héctor Almodóvar, ‘El colorao’, en el programa radial ‘Revista Sabatina’, que con el tiempo pasó a la televisión. Comencé en televisión en su inicio en el 1954. Telemundo hizo cuatro programas pilotos con Tito Lara, José Raúl Ramírez, esta servidora, Ida Claudio, y el locutor Díaz Velázquez. El programa salió el favorito de las encuestas que se hicieron. De ahí surgió ‘El Show Coca Cola’, que duró varios años en el canal”, añadió.

Fue junto a Tito Lara y Los Hispanos con quienes grabó en el 1955 uno de los temas religiosos icónicos más hermosos: ‘Creo en Dios’.

“Esa canción ha sido grabada en distintas versiones por muchos artistas, y aunque han pasado más de seis décadas de su grabación sigue siendo uno de los temas más aclamados por el pueblo puertorriqueño”, concluyó.

Los boletos están disponibles en TicketCenter (787) 792- 5000.