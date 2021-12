El talento interpretativo de la cantautora puertorriqueña iLe y el estilo poético de sus letras resaltaron durante la noche del sábado durante su espectáculo en el Coca Cola Music Hall, en San Juan.

La velada de dos horas se dio como parte de su gira “No es importante”, e incluyó un repertorio destinado a repasar la trayectoria musical de la galardonada artista, con temas que abordaron el romanticismo, la reflexión social y la invitación a celebrar la vida.

Su melodiosa voz brilló en temas que siguen una fusión entre el pop, rock, ritmos alternativos, urbanos, y con sabor caribeño. El encuentro musical ofreció un recorrido por sus grandes éxitos, entre ellos “En cantos”, “Invencible”, “Tu rumba”, “Odio”, Triángulo”, “Curandera”, “No es importante” y “Contra todo”.

“Estoy súper contenta, súper emocionada, súper feliz. Gracias por estar aquí”, dijo Ileana Cabra Joglar, su nombre de pila, ante una concurrencia emocionada. “Esto ha sido una locura, una locura de años, y todavía”, añadió la intérprete durante el espectáculo, en el que agradeció el apoyo del público a lo largo de su trayectoria.

“Estuvimos cerquita de que esto no pasara (por la pandemia), pero aquí estamos. Así que, a cuidarse bien. Espero que de aquí salgamos todos sanitos”, manifestó antes de interpretar el éxito “Ñe ñe ñé”.

Con la canción “Quién eres tú” la ganadora del Grammy y múltiples Latin Grammy no pudo evitar la nostalgia al recordar a su abuela Flor Amelia de Gracia Barreiro, quien escribió el tema. “Es una de mis canciones favoritas de ella. Acá hicimos una versión un poquito distinta, que espero que les guste”, expresó la también responsable de las producciones discográficas “Ilevitable” (2016) y “Almadura” (2019).

La composición “Temes” sirvió para reiterar su crítica al machismo. “Extraña”, “Caníbal” y “Déjame decirte” también figuraron como parte del repertorio.

Antes de interpretar “Donde nadie más respira”, tema que denuncia el abuso de poder en diversos ámbitos, iLe expresó varias preocupaciones sobre el curso político de su natal Puerto Rico. “La situación por la cual estamos aquí es porque nos han cogido de pen… todo este tiempo. ¿Vamos a seguir perdonando a estos cab…? ¿En verdad? Hemos perdonado demasiado. Nuestra historia está basada en perdonar a quienes nos humillan, a quienes nos aplastan, a quienes no nos quieren aquí. No podemos seguir idolatrando al opresor. Estoy harta de esto”, mencionó. “Me da muchísimo dolor. Yo amo demasiado este país y confío demasiado en nuestra gente”, agregó. “Vamos pa’ la calle. Vamos a sacar esta gente. No podemos más. Si las calles siguen vacías, van a seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo es posible? Nos roban el país y nadie sale preso. Nadie está en la cárcel”, señaló con indignación.

El cierre del concierto estuvo a cargo del rítmico tema “Te quiero con bugalú”, que sirvió para sellar una velada llena de energía.

Durante su show, la artista aprovechó para anunciar su intención de lanzar un nuevo sencillo a comienzos del 2022, como anticipo al álbum en el que se encuentra trabajando actualmente.

El espectáculo contó con la producción de Move Concerts Puerto Rico, La Buena Fortuna Global y Noah Assad Presents.